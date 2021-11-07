Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı

İYİ Parti heyetinin Bingöl ziyareti sırasında Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakını Tahir Kümran'a küfür ettiği anlar kameralara yansıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı. Türkkan'ın yerine gelecek isim Meclis'te yapılacak seçimin ardından belli olacak.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 07.11.2021 14:06
Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı
İYİ Parti heyetinin Bingöl ziyareti sırasında Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakını Tahir Kümran'a küfür ettiği anlar kameralara yansıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı. Türkkan'ın yerine gelecek isim Meclis'te yapılacak seçimin ardından belli olacak.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezilerine geçtiğimiz günlerde Bingöl'de devam etti. Ancak Akşener'in vatandaşlara seslendiği sırada arka taraftan şehit yakını Tahir Kümran isimli vatandaş, Akşener'in Siirt ziyaretindeki bir vatandaşın "Burası Kürdistan" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Kümran, ayrıca Akşener'in kendisi hakkında açtığı dava nedeniyle hapse gireceğini söyledi.

LÜTFÜ TÜRKKAN MÜDAHALE ETTİ
Kümran'ın sesini artırmasının ardından polis ekipleri devreye girerek şehit yakınını bölgeden uzaklaştırdı. Ancak bu sırada İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan elini şehit yakınının omzuna atarak bir süre beraber yürüdü. Bu sıralarda ikili arasında dikkat çeken diyaloglar yaşadı. Kümran derdini anlatırken, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür ettiği duyuldu.

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA KABUL ETMEDİ
Olayın basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Türkkan'a büyük tepki gösterildi. Eleştirilerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamak zorunda kalan Türkkan, küfür etmediğini belirterek, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü.Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" dedi.

YAYINLADIĞI VİDEO İLE ÖZÜR DİLEDİ
Fakat hakkındaki tepkiler yine de dinmeyen Türkkan, paylaştığı bir video ile küfür ettiğini kabul ederek, özür diledi. Sosyal medyada hakkında "Görevden alınsın" kampanyası başlatılan Türkkan'la ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

GÖREVİNDEN ALINDI
Ağır eleştirilerin ardından İYİ Parti, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı görevden aldı. Türkkan'ın yerine geçecek isim, Meclis'te gerçekleştirilecek grup başkanvekilliği seçimlerinin ardından belli olacak.

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor

Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor

Tur rehberleri Yeşilyurt'ta Lezzet Caddesini gezdi

Tur rehberleri Yeşilyurt’ta Lezzet Caddesini gezdi

Başkan Sadıkoğlu: 'ilk 10 ayın ihracatı 2020'nin tüm ihracatını geçti

Başkan Sadıkoğlu: “ilk 10 ayın ihracatı 2020’nin tüm ihracatını geçti

Başkan Güder, pazarcı esnaflarını ziyaret etti

Başkan Güder, pazarcı esnaflarını ziyaret etti

Şüpheyle durduruldu tabanca ele geçirildi

Şüpheyle durduruldu tabanca ele geçirildi

Yeşilyurt'ta Kızılay Haftası kutlamaları

Yeşilyurt’ta Kızılay Haftası kutlamaları

Çok Okunanlar
1
Battalgazi'de 7 sokağa 1.5 milyonluk yatırım

Battalgazi’de 7 sokağa 1.5 milyonluk yatırım

2
Şüpheyle durduruldu tabanca ele geçirildi

Şüpheyle durduruldu tabanca ele geçirildi

3
Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor

Tarihi Usta Şagirt Kümbeti restore ediliyor

4
Yeşilyurt'ta Kızılay Haftası kutlamaları

Yeşilyurt’ta Kızılay Haftası kutlamaları

5
Turist rehberleri Malatya'nın tarihi mekanlarını gezdi

Turist rehberleri Malatya’nın tarihi mekanlarını gezdi

6
Jandarmadan yaya önceliği uygulaması

Jandarmadan yaya önceliği uygulaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
290 Hafız İçin Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi

290 Hafız İçin Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi

İnönü Üniversitesinden 10 Akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesinde Yer Aldı

İnönü Üniversitesinden 10 Akademisyen “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yer Aldı

DAHA FAZLA
Battalgazi'de 7 sokağa 1.5 milyonluk yatırım

Battalgazi’de 7 sokağa 1.5 milyonluk yatırım

Malatya'da kış tedbirleri kordinasyon kurulu toplandı

Malatya’da kış tedbirleri kordinasyon kurulu toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, 11 gündem maddesini görüştü

Battalgazi Belediye Meclisi, 11 gündem maddesini görüştü

Turist rehberleri Malatya'nın tarihi mekanlarını gezdi

Turist rehberleri Malatya’nın tarihi mekanlarını gezdi

Jandarmadan yaya önceliği uygulaması

Jandarmadan yaya önceliği uygulaması