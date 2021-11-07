290 Hafız İçin Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi

Malatya Müftülüğünce Merkez Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Hafızlık Merasimine Vali Aydın Baruş ve Eşi Nagihan Baruş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Protokol üyeleri, Hafızlar, aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan program protokol konuşmaları, hafızların alana gelmesi ve hafızlar tarafından okunan Ayet-i Kerimeler ile devam etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, hafızlıkla ilmin bitmediğini, hafızlığın ilmin başlangıcı olduğunu belirterek, ilim öğrenmenin hayat boyunca devam etmesi gerektiğini ve asrısaadetten alınacak dersler olduğunu, bunun en önemlisinin Kur'an'ı anlamak ve yaşatmak olduğunu belirtti.

Bugün burada bulunarak Kuran’a olan sevdasını ispatlayan vatandaşlar ve Kuran’ın Hadimleri Hafızlara teşekkür ediyorum diyerek konuşmasına başlayan Vali Aydın Baruş; “İnsanlık için hidayet kaynağı, inananlar için hayat rehberi, gönüllere şifa ruhlara ferahlık veren sözlerin en güzeli Kuran’ı Kerim’i ezberleyerek icazet almaya hak kazanan değerli kardeşlerimi, annelerini, babalarını ve hocalarını tebrik ediyorum.

1411 yıldır inananlar için rehber olan kitabımız, hafızlar sayesinde bizlere intikal etti. Burada bulunan Kuran Hizmetçisi kardeşlerimiz bu hafızlık geleneğine güzel bir katkı sağlıyorlar.

Malatya’da İslam’ın yayılmasını sağlayan Battalgaziler, ilim öğreten İbn-i Arabiler, Sadreddin Koneviler, Mevlana ve nice büyüklerimiz Kuran’ı öğreterek bu topraklarda yaşayan insanlara saadet getirdiler. Medreselerde Kuran ilmi tahsil olundu. Böylece milletimizin maneviyatını oluşturan bu ahlak ve terbiye yüzyıllar boyunca gelerek bizlere miras kaldı. Onun için Malatyalıların Kuran’a hizmet için aşkla şevkle tutuştuğunuzu görmek bizi mutlu ediyor. Bugünkü manzara da bunun ispatıdır. Dört ilçemizden toplam 290 kardeşimiz icazet belgelerini alacak ve Kuran’ı Kerim’in vaat ettiği, öğütlediği hayat nizamına sahip olarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeye devam edecekler.

Cenab-ı Allah’ın Kuran’ı Kerim Enfal Suresi 2. Ayette buyurduğu: “Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer. Allah’ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.” İşte bu ayetlerden öğüt alarak, bu ayetlerin manasını derinden tefekkür ederek bundan sonraki süreçte de Malatyalı kardeşlerimin Kuran’ı Kerim için çalışacaklarına, Onu hayat rehberi bilerek Onun ahlak ve edebini yaşamlarında hakim kılacaklarına inandığımı da belirtmek istiyorum.

Hafızlık eğitimi için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın da eğitim programları mevcut. Malatya’da iki ilçemizde Hafız İmam Hatip programımız var ve şu anda 178 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam ediyor. Allah bizleri Kuran’ı Kerim’in öğütlediği yoldan ayırmasın, yüreklerimizi daima Onun verdiği hidayet nuruyla aydınlatsın. Ne mutlu bu hafızlarımıza, onları yetiştiren hocalara, programı düzenleyen İl Müftülüğümüze, ne mutlu hafızlarımıza annelik babalık edenlere, ne mutlu Malatya’ya” diyerek sözlerini tamamladı.

Hafızlar tarafından Ayetler okunmasının ardından protokol tarafından Hafızlık İcazetleri hafızlara dağıtıldı. Hafızlara ve hocalarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

