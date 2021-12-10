Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan esnaflar için kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 10.12.2021 12:17
Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan esnaflar için kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin 4. Gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının Bütçelerinin görüldüğü TBMM Genel Kurulunda söz alarak esnafların talebini Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye iletti.

Fendoğlu konuşmasında, “Her iki bakanlığımızın da bütçesi hayırlara vesile olsun. Sayın Nurettin Nebati’ye de yeni görevinde başarılar diliyorum.

Sorum Maliye Bakanımıza: Esnaflarımızın sorun ve taleplerine her zaman duyarlılık göstererek esnaftan yana çözümler bulan Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın talepleri vardır. Esnafımız acil ihtiyaçları için 100 bin TL uzun vadeli ve faizsiz kredi ile girdi maliyetini azaltacak gelir ve KDV dışında değişik adlar altında alınan vergilerin birleştirilerek kademeli olarak düşürülmesini; yine, kazancının büyük bir kısmını vergi, SGK ve BAĞ-KUR ödemekle yükümlü olan esnafımıza destek olmak amacıyla BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesini bakanlığımızdan talep etmektedir” dedi.

Mustafa YAĞMUR
  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gürkan, MÜSİAD Malatya şubesini ziyaret etti

Gürkan, MÜSİAD Malatya şubesini ziyaret etti

Başkan Gürkan, STK başkanları ile bir araya geldi

Başkan Gürkan, STK başkanları ile bir araya geldi

Jandarma KOM'dan tarihi eser operasyonu

Jandarma KOM’dan tarihi eser operasyonu

Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi

Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi

Başkan Gürkan, ziraat oda başkanlarıyla bir araya geldi

Başkan Gürkan, ziraat oda başkanlarıyla bir araya geldi

Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi düzenledi

Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi düzenledi

Çok Okunanlar
1
Hemşehrimiz Güldal Akşit yaşamını yitirdi

Hemşehrimiz Güldal Akşit yaşamını yitirdi

2
Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program

Yeşilyurt’ta Engelliler Günü’ne özel program

3
Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafesi hizmete girdi

Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafesi hizmete girdi

4
Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

5
Malatya'da koyun kırkma eğitimi

Malatya’da koyun kırkma eğitimi

6
Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao kongresine Yeşilyurt ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao kongresine Yeşilyurt ev sahipliği yapıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muhtarların eşleri, Yeşilyurt'taki yatırım alanlarını inceledi

Muhtarların eşleri, Yeşilyurt’taki yatırım alanlarını inceledi

Tüfenkci, 'Finansal oyunlarla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır'

Tüfenkci, “Finansal oyunlarla Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır”

DAHA FAZLA
Fendoğlu, Kuluncak'a hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi

Fendoğlu, Kuluncak’a hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi

Şire ve buğday pazarlarındaki yeni dükkanların fiyatları belirlendi

Şire ve buğday pazarlarındaki yeni dükkanların fiyatları belirlendi

Başkan Gürkan, usta şagirt kümbeti restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Gürkan, usta şagirt kümbeti restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Çınar'ın pojeleri gerçeğe dönüşüyor

Başkan Çınar’ın pojeleri gerçeğe dönüşüyor

Resmi kurumlara dadanan hırsızlar kameralardan kaçamadı

Resmi kurumlara dadanan hırsızlar kameralardan kaçamadı