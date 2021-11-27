TÜRKSOY ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında işbirliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

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  • Güncelleme: 27.11.2021 20:57
TÜRKSOY ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında işbirliği
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TÜRKSOY Genel Merkezini ziyaret etti. TÜRKSOY Genel Merkezi Ankara’da yapılan toplantıda TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, kabulde yaptığı konuşmasında "TÜRKSOY Genel Merkezi’ne yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim" dedi. Çakıcı toplantıda TÜRKSOY kuruluşunun yapmış olduğu uluslararası çalışmalar ve faaliyetler hakkında heyete bilgiler verdi. Bilal Çakıcı " TÜRKSOY kuruluşu olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi’yle birlikte kültür ve sanat etkinlikleri yapmak üzere geniş kapsamlı işbirliğine hazırız" dedi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da, TÜRKSOY Genel Merkezinde yaptığı konuşmada, “TÜRKSOY, Türk devletlerinin en büyük küresel gücü ve organizasyonudur" dedi. Karabulut "TÜRKSOY’un misyonu ve vizyonuna büyük saygı duyuyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak TÜRKSOY kuruluşuyla Malatya’da üniversitemiz ev sahipliğinde Türk devletleri arasında kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla işbirliği yapmaya ve birlikte hareket etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Genel Merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye’nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olma özelliğine sahip Türkiye ile Dünya devletleri arasında ekonomik ticari ilişkiler kuran Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da katılım sağladı. SANKON kuruluşu TÜRKSOY’un Türkiye’de ki stratejik ortaklık ve işbirliği yaptığı kuruluşlar arasında yer aldığı belirtildi.

TÜRKSOY Genel Merkezi’nde SANKON kuruluşunun girişimleriyle yapılan toplantıda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve TÜRKSOY ile kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında işbirliği yapılması kararı alındı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseionov’un şehir dışında olması nedeniyle heyeti Büyükelçi adına TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı’nın kabul ettiği kaydedildi.

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Mustafa YAĞMUR
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