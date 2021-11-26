Oyuncu Ferhat Şaşkın Attığı Tek Tweet ile Gündemi Sarstı!

Genç Oyuncu Ferhat Şaşkın, Günlerdir paylaştığı tweetler ile kullanıcıların ilgi odağı oldu!

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  • Güncelleme: 26.11.2021 16:07
Oyuncu Ferhat Şaşkın Attığı Tek Tweet ile Gündemi Sarstı!
Genç Oyuncu Ferhat Şaşkın, Günlerdir paylaştığı tweetler ile kullanıcıların ilgi odağı oldu!

Genç Oyuncu Ferhat Şaşkın, Günlerdir paylaştığı tweetler ile kullanıcıların ilgi odağı oldu! 01.01.2000 Doğumlu Genç Oyuncu attığı tweetler sayesinde gündemde kendisinden bahsettirmeye devam ediyor. Şanlıurfa GAP Anadolu Lisesinde lise hayatını tamamlayan, Anglia Ruskin Universitesinde lisans eğitimini başarıyla tamamlayan oyuncu twitter gündeminden düşmüyor. Recep İvedik 4, Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntıda oyunculuk yapmış olan Ferhat Şaşkın son günlerde attığı tweetler sayesinde basının gündeminde. Oyunculuk kariyerine küçük yaştan itibaren başlayan Ferhat Şaşkın, yaşıtlarına yol gösteriyor. Oyunculuğu sadece bir meslek olarak değil hayat felsefesi olarak gören Ferhat Şaşkın, ”Sanat hep hayatımızın bir yerlerinde olmalıdır. Doğduğumuz günden, öleceğimiz güne kadar yanımızdan hiç ayrılmamalıdır” dedi.

 Twitter hesabında 44.000 takipçisi olan Ferhat Şaşkın’ın tweetleri yüzbinlerce kişinin anasayfasında ilgi çekmektedir. Kısa süre içerisinde bu kadar başarıya ulaşan Ferhat Şaşkın aynı zamanda ticaret hayatında da oldukça başarılıdır. Ticaret hayatını da sanat gibi gören Şaşkın. Sanat’ı sadece kameraların karşısında yapmadığını, sosyal medya hesaplarında gündelik yaşam tarzında da  konuşmasıyla, duruşuyla bir sanat yapmaktadır. 24 Kasım 2021 tarihinde attığı “ben çok çabalarım, ama asla zorlamam.” Tweeti ile ne kadar hırslı, başarılı olduğunu anlayabiliriz.

 

İşte O Tweet;

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