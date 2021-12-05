Gençler yeşillendirmeye destek

Malatya İnönü Üniversitesi merkez kampüsüne genç öğrenciler tarafından yaklaşık 300 fidan dikildi.

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  • Güncelleme: 05.12.2021 15:24
Gençler yeşillendirmeye destek
Malatya İnönü Üniversitesi merkez kampüsüne genç öğrenciler tarafından yaklaşık 300 fidan dikildi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

İnönü Üniversitesi merkez kampüsü ağaçlandırma çalışmaları “Geleceğe Nefes Ol” temalı fidan dikme kampanyası kapsamında devam ediyor. Etkinlik kapsamında daha önce Üniversite Kuşak Yolunda ve Yeni Yol- Üniversite Bulvarında yapılan ağaçlandırma faaliyetlerinin ardından öğrenci toplulukları ile gönüllü öğrenciler tarafından ağaç dikme alanlarına yaklaşık 300 fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliğine, İnönü Üniversitesi Düşünce Akademisi Öğrenci Topluluğu üye öğrencileri ile danışman öğretim elemanları ve gönüllü öğrenciler katıldı. Program kapsamında merkez kampüsün güney sınırında yer alan ağaçlandırma alanı fidanlarla buluşturuldu.

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Mustafa YAĞMUR
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