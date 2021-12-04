Malatya polisi engellilerin yanında

Malatya İl Emniyet tarafında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yemek programı düzenlendi.

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  • Güncelleme: 04.12.2021 11:49
Malatya polisi engellilerin yanında
Malatya İl Emniyet tarafında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yemek programı düzenlendi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya İl Emniyet tarafında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yemek programı düzenlendi.

Polis evinde düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, “ 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla bugün bir ardayız. Amacımız engelsiz bir dünya sunabilmek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1845 ‘ten beri kurulmuş olan şanlı, şerefli polis teşkilatı halkın canını, malını, namusunu korumakla görevliyiz ve her daim sizlerin yanındayız. Sizlerin kutsal ve ağır bir yükünüz var engeli çocuklarınıza ve yakınlarınıza engelsiz bir hayat vermeye çalışıyorsunuz. Pandemi ve deprem sürecinde en çok sizler etkilendiniz” dedi.

Her daim engelli vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Vali Aydın Baruş, “ Bu tür sosyal faaliyetler hem sizler için hem aileleriniz ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Böyle bir organizasyonda bir araya gelmeniz sohbet etmeniz dertlerinizi konuşması önemlidir. Evlatlarımız hepimize emanet bu dünyada imtihan halindeyiz. Bazılarımız her şey elverişli olduğu halde maalesef hayata karşı nankör davranıyoruz. Sanki hey şey tamam olunca mutlu bir hayat sürdüreceğiz. Maddiyat bolluk içerisinde olunca hayatımız son derece düzgün olacak diye düşünüyoruz. Ama hayat böyle bir şey değil. Hayat çevrenizde bulunan insanları mutlu etme ile mümkün. Siz ne kadar hayata karşı iyimser bakarsanız aile fertlerine ne kadar çok gülümserseniz karşılaştığınız zorluklarda ne kadar çok el ele tutuşursanız hayat sizin için o kadar çekilebilir ve mutlu olacaktır. Her zaman sizlerle beraber olacağımı belirtmek isterim. Kapımız her zaman sizlere açık olacaktır” şeklinde konuştu.

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Mustafa YAĞMUR
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