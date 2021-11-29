Üniversite çiftçi buluşması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Üniversite-Çiftçi buluşması kapsamında bir şirketin desteğiyle 'Kayısı Yetiştiriciliğinde Gelişmeler' konulu toplantıda bir araya geldiler.

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  • Güncelleme: 29.11.2021 16:43
Üniversite çiftçi buluşması
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Üniversite-Çiftçi buluşması kapsamında bir şirketin desteğiyle 'Kayısı Yetiştiriciliğinde Gelişmeler' konulu toplantıda bir araya geldiler.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde, MTÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz yaptığı konuşmada, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un selamlarını ileterek, Rektör Karabulut’un kendilerinin her zaman desteklediklerini söyledi. Sahada üreticiler ile buluşarak bilgi alışverişinde bulunmalarının önemini dile getiren Gündüz, üniversite çiftçi buluşmasının Türkiye tarımı bakımından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Gündüz, tarımsal girdi maliyetinin giderek arttığı tarımsal faaliyetlerde bilinçli üretim yapmanın bir zorunluluk olduğunu bildirdi.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bayram Murat Asma ise ‘Kayısı Yetiştiriciliğinin Tarihçesi ve Güncel Gelişmeler’, Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ ‘Küresel İklim Değişiklerinin Kayısı Yetiştiriciliğine Etkileri’, Dr. Öğrt. Üyesi Erçin Oksal, ‘Kayısı Yetiştiriciliğinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü’, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Yanardağ, ‘Bitki Beslemede Güncel Gelişmeler’ ve Timac Agro Ltd. A.Ş’nin firmasından Ziraat Mühendisi Burcu Demirok, ‘Bitki Beslemede Yeni Nesil Gübreler’ başlıklı sunum yaparak üreticilerin bilinçli üretim yapmaları konusunda bilgi alış verişinde bulundular.

Üreticiler bu bilgilendirme toplantılarından memnun olduklarını, bu etkinliklerin daha sık yapılması gerekliğini bildirerek Ziraat Fakültesi yetkililerinde teşekkür ettiler.

Bilgilendirme toplantısına ayrıca Kayısı Araştırma Enstitüsü’nden Ziraat Mühendisi Yusuf Bayındır ve Malatya İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden Badin Kılıç da katılarak paydaş birliktelik oluşturdu.

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Mustafa YAĞMUR
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