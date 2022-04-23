Malatya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

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  • 23.04.2022 13:25
  • Güncelleme: 24.04.2022 21:02
Malatya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Malatya’daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir’in Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, daha sonra Merkez Kapalı Spor Salonu’nda devam etti.

Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “23 Nisan, ülkemizin ve milletimizin belleğinde yeniden ayağa kalkmanın, bağımsızlık tutkusunun alevlenmesinin ve halk iradesinin birleşmesinin güçlü bir ifadesidir. Milli mücadele ile milli egemenliğin kazanılması Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin ortaya koyduğu büyük fedakarlık ve kahramanlık sayesinde gerçekleşti. Hiç şüphesiz yediden yetmişe hepimiz bunun bilincindeyiz” diye konuştu.

Merkez Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Vali Aydın Baruş, 2 .Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, STK temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Kutlamalarda, öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okumasının ardından çeşitli gösteri ve sunumlarla tören sona erdi.

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Mete KURTCEBE
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