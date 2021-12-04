Görme Engelli Bireyler İçin Kitap Tarama ve Okuma Sistemi Kuruldu

İnönü Üniversitesinde “Engelsiz Kütüphane Projesi” kapsamında görme engelli öğrenci ve personellerin basılı ortamdaki materyali tarayıp sesli olarak dinlemesi ve okuması için tarama ve okuma sistemi kuruldu. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü iş birliğinde kurulan sistem, İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile Hukuk Fakültesi ve İslami İlimler Kütüphanesinde hizmete girdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay engelli öğrenci ve personellerin kullanımına açılan merkez kütüphanedeki sistemi yerinde inceledi. Merkez kütüphanenin zemin katında gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Nezihe Üstüner, Bilgi İşlem Daire Başkanı Bünyamin Kuzu, Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, Üniversite Engelli Öğrenci Temsilcisi Taner Çelik ile idari personel ve engelli öğrenciler katıldı.

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelli Bireylere En Güzel Hediyeyi Vermeye Çalıştık”

Merkez kütüphane zemin katında sistemi kullanan engelli öğrencilerin uygulamalarını yerinde inceleyen Rektör Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylere en güzel hediyeyi vermeye çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün kütüphanemizdeki dört yeni bilgisayarın görme engelli kardeşlerimizin hizmetine sunulmasından memnuniyet duyuyorum. Sizlerin bu sistemlerle başarılı okumalar yapmasını temenni ediyorum. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sizlere hayatınızı kolaylaştıracak en güzel hediyelerden birini vermeye çalıştık.”

“İnönü Üniversitesi Olarak Her Türlü Engelin Aşılması İçin Gerekli Tedbirleri Alıyoruz ve Almaya Devam Edeceğiz”

“Engelsiz Üniversite” anlayışı çerçevesinde İnönü Üniversitesinin çalışmalarının sürdüğünü ve bu çalışmaların kapsamının daha da geliştirileceğini belirten Rektör Kızılay, konuşmasının sonunda bu sistemin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek “İnönü Üniversitesi olarak üniversitemizde çalışan personel ve eğitim gören öğrencilerimizin fiziki mekânlarda, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaşabilecekleri her türlü engelin aşılması için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Görme Engelli Bireyler Basılı ve Dijital Ortamlardaki Bir Materyali Okuyabilecek

Program sonunda hizmete giren sistem hakkında bilgiler veren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Nezihe Üstüner, Bilgi İşlem Daire Başkanı Bünyamin Kuzu ve Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, kütüphanelerde bulunan bilgisayarlarda Jaws ekran okuma programı, ekran kabartma cihazı – yazı büyütme, taranan metni insan sesine dönüştürme ve Braille alfabesi kabartmalı klavyenin yer aldığını belirttiler. Program sonunda ayrıca sistemin bu özellikleri ile görme engelli bireylerin eğitim sürecinde basılı ve dijital ortamdaki bir materyali rahatlıkla okuyabileceği ifade edildi.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.