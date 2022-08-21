Doğanşehir Belediyesine ödül

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi 'Doğanşehirli Kadınlar Kuru fasulye ile Büyüyor' projesi ile ödül aldı.

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  • 21.08.2022 12:04
  • Güncelleme: 21.08.2022 18:03
Doğanşehir Belediyesine ödül
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Kent - Başkan Dergisinin her yıl düzenlediği proje bazlı belediye çalışmalarının değerlendirildiği ödül töreni bu yıl Kayseri’de yapıldı. Törende Doğanşehir Belediyesi “Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile Büyüyor” projesi ile ödül aldı.

Türkiye’nin her bölgesinden Büyükşehir il, ilçe, belde belediye Başkanlarının ve Türk Belediyeciliğinin yerel yönetimlerinin gelişimi, güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin isimlerin bir araya geldiği ödül törenine çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Türkiye’deki belediyelerin birbirinden değerli projelerinin yarıştığı ve alanında en çok oy alan çalışmaların ödüllendirildiği törende Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt da ödüle layık görüldü.

“Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile Büyüyor” projesi ile ödüle layık görülen Başkan Durali Zelyurt, ödülünü Kent - Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel’in elinden aldı.

Ödül töreninde açıklama yapan Başkan Zelyurt, "İlçemizin marka ürünü Kuru fasulyenin hak ettiği değeri bulması, kadın girişimcilerimiz ve üreticilerimizin desteklenmesi amacı ile yaptığımız ’Doğanşehirli Kadınlar Kuru fasulye ile Büyüyor’ projemiz, yapılan oylama neticesinde, Kent-Başkan Dergisi tarafından ödüle layık görülmüştür. İlçemize hayırlı olsun. Bizim derdimiz Doğanşehir” dedi.

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Mete KURTCEBE
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