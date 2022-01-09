Başkan Güder'den yetim kardeşlere doğum günü sürprizi

Battalgazi'deki öksüz ve yetim çocukları sevindirmeyi sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sudem ve Enes Öğüt kardeşlere sürpriz doğum günü partisi düzenleyerek onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 09.01.2022 12:52
  • Güncelleme: 09.01.2022 14:40
Başkan Güder'den yetim kardeşlere doğum günü sürprizi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Battalgazi Mahallesinde ikamet eden ve 10 yıl önce babalarını kaybeden 12 yaşındaki Sudem ve 14 yaşındaki Enes Öğüt’ün doğum günü olduğu bilgisini alan Başkan Güder, iki kardeşe sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Başkan Güder, iki kardeş için doğum günü pastası hazırlatarak, hediyeleri ile birlikte çocukların evlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Güder’i kapıda elinde doğum günü pastasıyla gören iki kardeş, bu özel sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadılar. Yaş günü pastalarını birlikte kesen Sudem ve Enes, başkan Güder’e kendi elleriyle doğum günü pastalarından ikram ettiler. Duygusal anların yaşandığı doğum günü partisinde hediyelerini başkan Güder’in elinden alan iki kardeş, unutulmaz bir gün geçirdiklerini ifade ettiler.

"Yavrularımızın yüzlerindeki tebessüm daim olsun”

Öğüt ailesine herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını da soran Başkan Güder, Sudem ve Enes’in doğum günlerini kutlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. İki kardeşin doğum günlerini kutlayan Güder, “Yetimleri sevindirmek Allah’ın rızasını kazanmaktır. Mutlu olduklarını görmek onlardan çok bizi sevindirdi. Allah yüzlerindeki tebessümü daim etsin. Bahtları açık olsun. Yavrularımıza doğum günü pastalarını üflerken ‘hayaliniz nedir?’ diye sorduğumuzda, kardeşlerin tek düşünceleri annelerini mutlu etmek, ülkeye ve vatana hayırlı bir evlat olmak dediler. Ne mutlu anneye ve dedeye ki evlatlarını bu duygu ve hassasiyet ile yetiştirmişler. Böyle evlatlara sahip oldukları için çok şanslılar. Bizler her daim sizlerin yanındayız. Bizim başımızın tacısınız. Hayırlı yaşlar ve ömürler diliyorum” diye konuştu.

galeri
galeri
Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Öğrencilere sınav öncesi kahvaltı ikramı

Öğrencilere sınav öncesi kahvaltı ikramı

İnönü Üniversitesi Atık Toplama etkinliği düzenlendi

İnönü Üniversitesi Atık Toplama etkinliği düzenlendi

Milletvekili Çalık, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi'

Milletvekili Çalık, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi'

Başkan Çınar, esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi

Başkan Çınar, esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi

İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya'da anıldı

İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya’da anıldı

Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu

Malatya ile Diyarbakır TSO’lar kardeş oda oldu

Çok Okunanlar
1
Battalgazi'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Battalgazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

2
Şehit Mehmet Çelik İçin Mevlid-i Şerif Okundu

Şehit Mehmet Çelik İçin Mevlid-i Şerif Okundu

3
Keskin tek liste ile güven tazeledi

Keskin tek liste ile güven tazeledi

4
Başkan Güder'den Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Başkan Güder’den Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

5
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü Malatya'da kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü Malatya’da kutlandı

6
Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu

Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Güder'den Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Başkan Güder’den Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Keskin tek liste ile güven tazeledi

Keskin tek liste ile güven tazeledi

DAHA FAZLA
Başkan Gürkan'dan Yeni Malatyaspor'a destek ziyareti

Başkan Gürkan’dan Yeni Malatyaspor’a destek ziyareti

Şehit Mehmet Çelik İçin Mevlid-i Şerif Okundu

Şehit Mehmet Çelik İçin Mevlid-i Şerif Okundu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü Malatya'da kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü Malatya’da kutlandı

Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu

Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu

Battalgazi'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Battalgazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor