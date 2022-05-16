Başkan Güder'den anlamlı ziyaret

İnsana dokunan projeleri ile Battalgazi'deki hizmetlerini devam ettiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Uluslararası Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Zafer'i ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

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  • 16.05.2022 17:37
  • Güncelleme: 16.05.2022 22:20
Başkan Güder'den anlamlı ziyaret
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkanı Yardımcısı Zafer Kırçuval ile birlikte, Uluslararası Diriliş Hareketi (UDH) Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Zafer’i ve dernek üyelerini ziyaret etti. Şehit aileleri ve Gazilerle sohbet ederek herhangi bir ihtiyaçlarını olup olmadığını soran Başkan Güder, dernek çalışmaları hakkında genel bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren UDH Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Zafer, “Battalgazi’nin başarılı Belediye Başkanı Osman Güder’in ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etti. Onur duyduk, mutlu olduk. Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atılıyor. Bugüne kadar başkanımız her daim bizlerin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Desteklerinden ve ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehitlik, mertebelerin en yücesidir”

İslamiyette bir insanın peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüce mertebenin şehitlik olduğunu hatırlatan ve “Şehitler, Rabbimizin misafirleridir” diyen Başkan Güder, “Bugün derneğimizde başkanımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteyiz. Malatya’da derneğimiz önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. Hepsi birbirinden değerli çalışmalar. Derneğimizin tüm çalışmalarında yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehitlerimiz, istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta birer mührü, birer kilidi gibidir. Biz şehitlerimizin hatıralarını, ilelebet yaşatacağız. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Vatanımızın her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bizlerde bu emaneti sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere ulaştırmalıyız. Başımızın tacı ve bizlere emanet olan Şehit aileleri ve Gazilerimizin yanındayız, destekçileriyiz” şeklinde konuştu.

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Hasan Yağmur
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