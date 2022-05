Başkan Güder, Battalgazili annelerle buluştu

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mayıs Anneler Günü’ne özel bir program tertip edildi. Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen ve şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin konuk edildiği programda, sürprizleriyle onların gönüllerine dokunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, annelerle tek tek sohbet ederek günlerini kutladı. Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlarının da katıldığı programda annelere çiçek takdim eden Başkan Güder, annelerin bir gün değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layık olduğuna dikkat çekti.

“Annelerimiz bizim başımızın tacıdır”

Programda ilk olarak annelere söz hakkı veren Başkan Güder, “Bugün duygusal bir buluşma yaşıyoruz. Hepimiz bir annenin evladıyız. Anne demek; şefkat demek, sevgi demek, merhamet demek. Anne demek; her şey demek. Anneler için söylenecek çok şey var ama kelimeler kifayetsiz kalıyor. İyi ki varsınız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizlerin kıymeti ve değeri şu hadis-i şerifte daha iyi anlaşılıyor. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ Hepinizin ellerinden öpüyor, Anneler Gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu. Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimizi her gün hatırlayıp, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden başta canından aziz evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öperek Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hepiniz bizim için değerli ve kıymetlisiniz”

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise “Battalgazi belediyemiz tarafından düzenlenen bu güzel programda bir aradayız. Bugün dünyanın en kıymetli hazineleri annelerimiz ile bir aradayız. Hepiniz bizim için değerlisiniz ve kıymetlisiniz. İnşallah daha nice anneler gününde bir araya geliriz. Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Tüm annelerin bu özel gününü gönülden tebrik ediyor en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.