'Fırat Turu' destek programıyla bölge turizmi canlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) turizmin canlandırılması amacıyla 2022 Yılı Fırat Turu Destek Programı başlatıldı.

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  • 16.05.2022 15:16
  • Güncelleme: 16.05.2022 22:19
'Fırat Turu' destek programıyla bölge turizmi canlanacak
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

TRB1 Bölgesinin yeni bir tur destinasyonu haline getirerek markalaştırmak amacıyla yürütülecek olan programla, bölgenin yeni bir destinasyon olarak tanıtılarak turizm faaliyetlerinin ve gelirlerinin artırılması ile bölgeye gelen tur sayılarının artırılması ve zaman içerisinde süreklilik kazandırılması amaçlanıyor.

Özellikle son yıllarda turizme yönelik önemli çalışmalara imza atan Fırat Kalkınma Ajansı, başlatmış olduğu “Fırat Turu” programıyla TRB1 Bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını arttırmayı hedefliyor.x

“Çok güzel geri dönüşler aldık”

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Covid-19 pandemisinin etkilerinin azalmasıyla beraber turizm sektöründe hareketlenmeleri de beraberinde getirdiğini belirterek, “İlana çıktığımız programımızla turizm sektöründe yaşanan canlanmanın bölgemizde daha da hareketli olmasını hedefliyoruz. Ajansımız son yıllarda turizme yönelik çok önemli çalışmalara imza attı. Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Sonuç Odaklı Programımız çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla öncelikle bölgemizdeki trekking rotalarımızı belirledik. Yine düzenlediğimiz programla ülkemizin önemli turizm acentelerini, sosyal medya fenomenlerini bölgemizde misafir ettik. Daha sonra Fırat Turu Projemizi başlattık. Geçen sene projemize pandemi dönemi olmasına rağmen çok sayıda başvuru oldu. Düzenlediğimiz programla bölgemize tur firmaları çok sayıda turist getirdi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bölge illerimizi çok sayıda turist ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

“Bölgemizde daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlanmayı hedefliyoruz”

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin tarihi, doğası, kültürel özellikleri ve yöresel lezzetleriyle çok önemli bir turizm değerini içerisinde barındırdığının altını çizen Yoğunlu, şöyle konuştu:

“Ajans olarak paydaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarla önemli bir turizm destinasyonu olan bölgemizde daha fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanmasını hedefliyoruz. Bu

doğrultuda hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri olan Fırat Turu Projemizi bu yılda başlattık. Programımıza online başvuruları almaya başladık. İnşallah pandeminin etkisinin azalmış olmasının da etkisiyle çok sayıda misafirimizi bölgemizde ağırlamış oluruz. Tur firmalarının başvurularını bekliyoruz. Başvuruda bulunmak isteyen firmalarımız projeye ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru şartlarına www.fka.gov.tr adresinden ulaşabilirler.”

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Hasan Yağmur
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