Vali Baruş, Çöken Binada İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde çöken, altında dükkânların bulunduğu tek katlı binada incelemede bulundu.

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  • Güncelleme: 10.11.2021 13:15
Vali Baruş, Çöken Binada İncelemelerde Bulundu
Vali Aydın Baruş, Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde çöken, altında dükkânların bulunduğu tek katlı binada incelemede bulundu.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Vali Baruş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 09 Kasım tarihinde saat 16.50 sularında çöken binada kurtarma çalışmalarının gece yarısı sona erdiğini ve bu sürede 13 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını ifade ederek "Olay yerindeki vatandaşlarımızdan binada toplam 21 kişi olduğu bilgisini aldık. Bu 21 kişinin 8'i olayın ilk anlarında kendi çabalarıyla kurtuluyor. Yani ya binadan hızla uzaklaşarak veyahut üst katta olmak itibarıyla çıkış noktası bularak kendisi binadan çıkıyor. Geri kalan 13 vatandaşımız da kurtarma çalışmalarıyla çıkarıldı. Şu anda hastanelerde tedavisi süren 5 vatandaşımız var, durumları gayet iyi, hayati tehlikeleri yok. Böyle elim bir kazadan gerçekten can kaybı vermeden kurtulmuş olmamız bizim için çok sevindirici, şükrediyoruz. Bu binanın enkazı da en kısa zamanda kaldırılacak. Enkaz çalışmaları nedeniyle bir kısmı kapanan cadde de normal trafiğe açık hale gelecek. Buradan kurtulan yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum. Tüm Malatya'mıza geçmiş olsun diyorum."

Vali Baruş, kolonların kesildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını devam ettiriyor. Binanın giriş katında bir tadilat çalışması yapıldığı yönünde duyumlarımız vardı, vatandaşların, olay yeri tanıklarının ifadeleri vardı. Bu konularla ilgili gerekli araştırmaları ve soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor. Zaten binadan ekiplerimiz, numuneler aldı, bakılacak, analiz edilecek. Binanın çökmesine neden olan sebepler ortaya çıkacak. Buna sebep olanlar hakkında da tabii ki adaletimiz gerekenleri yapacaktır. Burası yığma bir bina, taşıyıcı sistemi olan bir bina değil. 1960 yapımı bir bina. 24 Ocak 2020 depreminden sonra da burada Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz bütün binalar da olduğu gibi inceleme yaptı. O zaman hasarsız görünüyordu, hasarsız tespiti vardı fakat yığma bir binada taşıyıcı sistemi duvarlar yükleniyor. Dolayısıyla duvarlara yönelik herhangi bir tahribat binanın dengesini yerinden oynatıyor. O nedenle gerekli soruşturma işlemleri zaten yürütülüyor. Binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı ortaya çıkarılacaktır" dedi.
 

Hasan Yağmur
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