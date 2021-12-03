Hemşehrimiz Güldal Akşit yaşamını yitirdi

AK Parti'nin kurucu üyesi, eski Turizm ve Devlet Eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Güldal Akşit bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Akşit, bugün tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

1960 yılında Malatya'da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik.

Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 3 Aralık 2021

Güldal Akşit Kimdir (23 Ocak 1960, Malatya, - 3 Aralık 2021, Ankara)

Türk avukat, siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) kurucu üyesi. Akşit 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Ayrıca 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığını yürüttü.

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Polisan Holding A.Ş. Başhukuk Müşavirliği, Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Turizm, Devlet Bakanlığı yaptı. 2011-2014 yılları arasında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi Başdanışmanlığı görevinde bulundu.

Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır. Akşit 3 Aralık 2021'de COVID-19 tedavisi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

Taziye Mesajları

Ali Çelik, "Kültür ve Turizm Eski Bakanı; TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı; Nikah Şahidim Değerli Bakanımız Güldal Akşit'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Sayın Bakanımıza Allahtan rahmet diliyorum. Başta eşi Haluk bey ve kardeşi Serdar bey olmak üzere tüm aileye ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."