Güder, yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

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  • Güncelleme: 19.11.2021 18:02
Güder, yüzme havuzunda incelemelerde bulundu
Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Battalgazi Belediyesi tarafından Gençlik Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla 2021 yılı içerisinde Göztepe Mahallesi’nde yapımına başlanılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzunun kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. 5 bin 752 metrekare alan içerisinde inşa edilen ve içerisinde ofis, duş, giyinme odası, antrenör odası, çocuk oyun alanları, yürüme alanları, teshin merkezi havalandırma tesisat odası, 40 araçlık açık otopark ve mini bir kafenin de bulunacağı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu inşaatında AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Güder, kaba inşaatı yüzde 80-85 oranında tamamlanan tesisin fonksiyonlu ve modern yapısıyla yeni şampiyonların yetişeceği bir mekan olarak Battalgazi halkına hizmet vereceğini belirtti.

“25 milyonluk gençlik yatırımını ilçemiz ile buluşturduk”

Gençlik yatırımları kapsamında Battalgazi’ye ciddi yatırımlar kazandırıldıklarının da altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün gençlik yatırımları kapsamında ilçemize kazandırdığımız yüzme havuzumuzun inşaat alanındayız ve incelemelerde bulunuyoruz. Aldığımız bilgiler üzerine kaba inşaat çalışmaların yüzde 85’inin gerçekleştirildiğini gördük. Tesisimizin yağışlardan etkilenmemesi adına acil olarak üst kısmının kapatılması gerekiyor. Bu bölgeler yeni imara açılan bölgelerimiz. Burada ciddi konut yoğunluğu oluşmaya başladı. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek spor tesisimizi Göztepe’mize kazandırıyoruz. Gençlerimizde bu tesisten istifade edecekler. Battalgazi’ye vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Battalgazi’mizi insanların tercih ettiği bir ilçe haline getirmek ve ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Gençlik yatırımları kapsamında 25 milyon tutarında bir yatırımı ilçemiz ile buluşturduk. Sevdalısı olduğumuz genç nesillerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi ve sportif faaliyetleri ilçemizde çoğaltmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Mustafa YAĞMUR
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