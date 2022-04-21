Battalgazi’deki Ulaşım Yatırımları Hız Kesmiyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları doğrultusunda ulaşım yatırımlarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlattığı yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 2022 yatırım programı kapsamında yer alan çalışmalar doğrultusunda Büyükhüseyinbey Mahallesi Akil Sokakta 1000 metrekarelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mesai mefhumu gözetmeyen çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu hummalı çalışmaları vatandaşlardan büyük takdir topladı. Mahalle sakinleri, ulaşım yatırımları ile Battalgazi’nin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Gökhan Ekmekçi isimli esnaf, “Yıllardır bu mahallede esnafım ve bu yol çok bozuktu. Battalgazi Belediyemize başvuru yaptıktan 1 hafta sonra ekipler geldi ve çalışmalarını başladı. Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan ekipler, vatandaşların konforlu ulaşımı için başarılı bir çalışma yürüttü. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; ilçemizde çözülmeyen ulaşım sorunu yoktur. Allah başkanımızdan razı olsun. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

MUHTAR COŞKUN: “İLÇEMİZDE ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATILIYOR”

Battalgazi Belediyesi’nin ulaşım yatırımlarında örnek çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Büyükhüseyinbey Mahalle Muhtarı Coşkun Şalva, “İletmiş olduğumuz sorun Battalgazi Belediyemiz tarafından anında çözüme kavuşturuldu. Asfalt ihtiyacı duyulan alanlarda Battalgazi Belediyesi ekiplerimiz çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşların kullandığı bu yol daha güzel hale getirildi. Battalgazi Belediyemiz ulaşımda örnek çalışmalara imza atıyor. Belediyemiz ile gurur duyuyorum, başkanımıza da minnettarız. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.