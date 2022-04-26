Turizmcilerden Malatya’ya trekking turu

Kente gelen turizmciler önceden belirlenen altı günlük program çerçevesinde Malatya’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek trekking yaptı.

Altı gün süren programda turizmciler, Akçadağ Levent Vadisi, Levent Vadisi Tümülüsleri, Darende Tohma Kanyonu, Darende Somuncu Baba Külliyesi,Darende Günpınar Şelalesi, Arapgir Onar Köyü, Arapgir Kutanlı Peri Bacaları, Arapgir Roma Köprüsü, Arapgir Peri, Arapgir Göz, Arapgir Eskişehir Vadisi, Arapgir Meydan Köprüsü, Arapgir Kaya Arası Kanyonu,UNESCO Dünya Kalıcı Mirası listesine alınan Battalgazi Arslantepe Höyüğü, Malatya merkezdeki Kent Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo ve Gramafon Müzesi gibi tarihi turistik ve doğal mekanları ziyaret ederek trekking gerçekleştirdiler.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak bölgenin turizm potansiyelinin artmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Turizm çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ajansta Turizm ve Tanıtım Birimini oluşturduklarını hatırlatan Yoğunlu, “Bölgemiz turizm potansiyeli çok yüksek bir bölge olma özelliğini taşıyor. Hem doğası hem tarihi hem de gastronomi olarak çok zengin bir kültürü içerisinde barındırıyor. Paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyoruz. Nitekim son iki yıldır özellikle bu bağlamda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Daha öncede Fırat Turu projesi çerçevesinde bölgemizi ziyaret eden acente sahipleri daha sonra çok sayıda tur düzenlediler” şeklinde konuştu.

“Bölgemize ve ilimize turlar düzenleyecekler”

Yoğunlu, Fırat Yolu Malatya Etabı tanıtım programı çerçevesinde Malatya’ya gelen 30 kişiden oluşan ekibin kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek trekking yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Malatya ilimiz yöresel yemekleri, tarihi, doğası ve kültürel değerleriyle çok önemli bir kent. İlimize gelen misafirlerimiz altı gün boyunca bu değerleri ziyaret etme ve gezme şansını bularak yöresel yemeklerin tadına baktılar. Daha önce ajansımız tarafından yapılan çalışma çerçevesinde belirlenen rotalarda trekking yaptılar. Programdan çok memnun ayrıldılar. Bölgemize ve ilimize turlar düzenleyeceklerini söylediler. İnşallah bu ve benzeri çalışmalarla bölgemizin var olan turizm potansiyelini ortaya çıkararak daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamış olacağız. Programımıza destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Çok güzel bir program oldu”

Turizm Acentesi Sahibi Bülent Bek de programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Baharın inanılmaz güzel renkleri bizi Malatya’da karşıladı. Malatya’yı daha öncede gezme şanımız olmuştu. Fırat Kalkınma Ajansının bu özel programıyla da bizim keşfedemediğimiz, göremediğimiz noktaları görme şansımız oldu. Çok güzel bir program oldu. Çiçek dönemi, bahar dönemi özellikle Malatya için gezilmesi gereken bir dönem. Bu özel dönemde burada olduğumuz için çok şanlıyız” ifadelerini kullandı.

“Bilmediğimiz rotaları keşfetme şansı bulduk”

Seyahat Acentesi Yöneticisi Sevinç Akdoğan ise Fırat Kalkınma Ajansının düzenlediği programla bölgeyi daha ayrıntılı inceleme şansını bulduklarını belirterek, “Programla bölgenin bilmediğimiz rotalarını keşfetme şansını bulduk. Bu özel programı düzenledikleri için Fırat Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. Bölgenin turizminin gelişmesi noktasında çok önemli projeler hayata geçiriyorlar” şeklinde konuştu.

Fırat Yolu Elazığ Etabı’nın tanıtımının ise haziran ayı içerisinde yapılması planlanıyor.