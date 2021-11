The Matrix Resurrections Filmi Konusu Nedir? Ne Zaman Gösterime Girecek?

İlk filmi ile dünya genelinde gişe rekorları kıran ve halen de izlenmeye devam edilen Matrix filminin 4.sü de bu yıl vizyona girecek filmler arasında. Sizler de büyük bir Matrix hayranı iseniz serinin son filmini de hayranlıkla izleyebilirsiniz.

Bir devam filmi olarak vizyona girecek olan The Matrix Resurrections filmi ile ilgili yayınlanan fragmanlar ise büyük ilgi topladı.



The Matrix Resurrections Filmi Konusu

Devam filmi olarak çekilen The Matrix Resurrections filmi izle yine aynı format üzerinden devam edeceğe benziyor. Bolca aksiyon ve bilim kurgu görmek isteyenler için muhteşem bir seçim olacak olan The Matrix Resurrections filminin konusu ile ilgili sadece yayınlanan fragmanlardan bir şeyler söylemek mümkün. Bununla birlikte serinin önceki filmlerine bakarak filmin konusu hakkında bazı şeyler söylemek de mümkün. Fragmanlardan bakıldığında filmin başrol kahramanın serinin önceki filmlerinde yaşamış olduklarını hayal olarak ve parça parça hatırladığını görüyoruz. Silik anılar ile birlikte kahramanımızın psikolojik olarak sorunlar yaşadığını da yine fragmandan çıkartabilirsiniz. Ancak baş kahramanımızın Neo filminin diğer baş kahramanı olan Trinity ile karşılaştığında birbirilerini tanımıyorlar. Yeni maceraların ortaya çıkacağının sinyallerini veren filmin fragmanında bolca aksiyon ve Neo’nun mücadelelerini görmek mümkün.

Fragmanın en ilgi çekici ve merak uyandırıcı görüntüsü ise Neo’nun beyaz bir tavşanın peşine düşmesi. Filmin devamı ve tüm detayları için 21 aralık 2021 tarihini bekleyeceğiz.

The Matrix Resurrections Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Dünya genelinde belki de en çok merakla beklenen filmlerden aksiyon ve bilimkurgu filmleri nden biri olan The Matrix Resurrections filmi ile ilgili ilk duyuru 2019 yılında basına sızdırılmıştır. O tarihten beri filmin vizyona gireceği tarihi herkes merakla bekliyor. Filmin fragman ilk olarak 9 eylül tarihinde izleyiciler ile paylaşıldı. Bununla birlikte filmin gösterim tarihi de 22 Aralık olarak duyuruldu. The Matrix Resurrections devam filmi 22 aralık 2021 tarihinde tüm dünya genelinde sinema severler ile buluşacak.



The Matrix Resurrections Filmi Oyuncuları Kimlerdir?

Keanu Reeves- Neo Rolünde

Diğer Matrix filmlerinde olduğu gibi filmin devam serisinde de yine Neo karakterini Keanu Reeves canlandırıyor. Başarılı ve ünlü oyuncu oyunculuğun yanı sıra hem yapımcı hem de yönetmedir. Kanadalı olan ünlü oyuncu Matrix seri filmleri dışında gişe rekorları kıran pek çok filmde de başrol almıştır. Dünyada en çok kazanan oyunculardan biri olan Keanu Reeves özellikle Şeytanın Avukatı filmi ile tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.



Ünlü oyuncunun yıldızını parlatması ve başrol olarak kendini kanıtladığı film ise Matrix filmidir. Devam filmlerinde de başrol olarak devam eden ünlü oyuncu serinin son filminde de yine başrol olarak rol almıştır.

Carrie- Anne Moss- Trinity Rolünde

Matrix filmlerinin en çok beğenilen ve en gözde baş rollerinden birine hayat veren güzel oyuncu serini son filminde de yine aynı role hayat veriyor. Kanadalı olan ünlü aktris 1967 doğumludur. Kariyerine ilk olarak televizyon dizileri ve programları ile başlayan ünlü oyuncu asıl ününe Matrix filmi ile kavuşmuştur. Matrix filminden sonra pek çok büyük proje için de teklif almıştır. Televizyon ve sinema dünyasına adım atmadan önce ise başarılı bir modellik kariyerine de sahiptir. 1994 yılından itibaren aktif olarak hem televizyon hem de sinema dünyasında rol almaya devam etmektedir. Ünlü oyuncu ayrıca video oyunlarının seslendirmesini de yapmaktadır.