Hızlı ve Kolay Temizlik için 5 Öneri

Evinizi temizlemek istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bazı önerileri takip edebilirsiniz. Böylelikle daha kısa sürede daha az efor sarf ederek maksimum verimlilik elde edebilirsiniz.

Evinizi temizlemek istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bazı önerileri takip edebilirsiniz. Böylelikle daha kısa sürede daha az efor sarf ederek maksimum verimlilik elde edebilirsiniz.

1. Planlama

Temizliği her zaman yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirmelisiniz. Tavan, duvar, cam, mobilya ve en son yerleri temizleyerek ilerleyebilirsiniz. Bu sayede tozların dağılmasını engelleyebilir ve etkili bir temizlik yapmaya başlayabilirsiniz. Odaların hangi sıralama ile temizleneceğini de planlarsanız daha pratik bir şekilde hareket edebilirsiniz. Planlamayı temizlik öncesinde gerçekleştirerek avantajlı duruma geçebilirsiniz.

2. Doğru Ürün Tercihleri

Hangi ürünü nerede kullanacağınızı bilirseniz daha hızlı hareket edebilirsiniz. Örneğin, sorun kireç ise kireç çözücü ürünleri veya klorsuz çamaşır suyunu kullanabilirsiniz. Yağlardan kurtulabilmek için yağ çözücüler ve özel bulaşık deterjanlarını da kullanabilirsiniz. Deterjanları herhangi bir şekilde birbirine karıştırmamalısınız ve temizlik yaptığınız alanı iyi bir şekilde havalandırmalısınız. Temizlik için tercih edebileceğiniz özel ürünleri seçmekte zorlanıyorsanız ürün özelliklerine dikkatli şekilde bakarak hareket edebilir ve doğru seçimler yapmaya başlayabilirsiniz.

3. Duvar Lekeleri

Duvarlardaki lekeler bir hayli can sıkıcı olabilir. Küçük çocuğunuz varsa duvarda çizikler olması da normaldir. Fakat temizlik yaptığınız zaman duvardaki lekeleri çıkarabilmeniz mümkündür. Hafif nemli bir bez ve üzerine temizlik karbonatı dökerek duvarı silmeye başlayabilirsiniz. Lekelerin kolayca çıkabilmesi için lekelendikten sonra hızlı bir şekilde hareket etmeli ve bu lekelerin kurumamasını sağlamalısınız.

4. Zemin Temizliği

Zemin temizliği yorucu gibi görünüyor olabilir. Fakat doğru adımlar ile oldukça kolaydır. Alanların ıslak kalmadan yalnızca nemle temizlenmesini sağlayabilecek araçlar zemin temizliği için önemlidir. Zeminlere uygun olan yüzey temizleyicileriyle rahat hareket ederek temizlik yapabilirsiniz. Ahşap yüzeylere sahipseniz ahşaba uyum sağlayabilecek hassas ürünleri kullanabilirsiniz.

5. Mola Vermeyi Unutmayın