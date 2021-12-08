Resmi kurumlara dadanan hırsızlar kameralardan kaçamadı

Malatya'da DSİ, TCDD ve inşaat halindeki okuldan hırsızlık yapan toplam 6 kişi, izlenen 50 saatlik kamera görüntülerinin ardından yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 47ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 08.12.2021 18:08
Resmi kurumlara dadanan hırsızlar kameralardan kaçamadı
Malatya'da DSİ, TCDD ve inşaat halindeki okuldan hırsızlık yapan toplam 6 kişi, izlenen 50 saatlik kamera görüntülerinin ardından yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 47ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya’da DSİ, TCDD ve inşaat halindeki okuldan hırsızlık yapan toplam 6 kişi, izlenen 50 saatlik kamera görüntülerinin ardından yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 47ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aralarından Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve inşaat halindeki bir okulun da aralarında bulunduğu toplam 5 ayrı olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatıldı. çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince oluşturulan özel ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında olay mahali ve yakınlarında bulunan tüm güvenlik kameraları mercek altına alınırken ekipler 50 saatlik kamera görüntülerinin ardından olayın şüphelilerini tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonlarda toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. DSİ’ye ait 15 adet Hidrat Vana ile 800 metre TCDD’ye ait Sinyalizasyon Haberleşme Kablosu ve bakır kablolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mustafa YAĞMUR
  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi düzenledi

Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi düzenledi

Gençler yeşillendirmeye destek

Gençler yeşillendirmeye destek

Malatya polisi engellilerin yanında

Malatya polisi engellilerin yanında

Battalgazi'deki metruk binalar tek tek yıkılıyor

Battalgazi’deki metruk binalar tek tek yıkılıyor

Görme Engelli Bireyler İçin Kitap Tarama ve Okuma Sistemi Kuruldu

Görme Engelli Bireyler İçin Kitap Tarama ve Okuma Sistemi Kuruldu

Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafesi hizmete girdi

Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafesi hizmete girdi

Çok Okunanlar
1
Hemşehrimiz Güldal Akşit yaşamını yitirdi

Hemşehrimiz Güldal Akşit yaşamını yitirdi

2
10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'ndan İnönü Üniversitesine Ödül

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’ndan İnönü Üniversitesine Ödül

3
Malatya Ticaret Borsası sınıf yükseltti

Malatya Ticaret Borsası sınıf yükseltti

4
AK Parti 'den Başkan Gürkan'a teşekkür

AK Parti ’den Başkan Gürkan’a teşekkür

5
Battalgazi meclisi, aralık ayı olağan toplantısı tamamlandı

Battalgazi meclisi, aralık ayı olağan toplantısı tamamlandı

6
Malatya'dan ihracat rekoru

Malatya’dan ihracat rekoru

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gürkan, usta şagirt kümbeti restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Gürkan, usta şagirt kümbeti restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Çınar'ın pojeleri gerçeğe dönüşüyor

Başkan Çınar’ın pojeleri gerçeğe dönüşüyor

DAHA FAZLA
Gürkan, MÜSİAD Malatya şubesini ziyaret etti

Gürkan, MÜSİAD Malatya şubesini ziyaret etti

Başkan Gürkan, STK başkanları ile bir araya geldi

Başkan Gürkan, STK başkanları ile bir araya geldi

Jandarma KOM'dan tarihi eser operasyonu

Jandarma KOM’dan tarihi eser operasyonu

Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi

Arslantepe Bilardo Şampiyonası sona erdi

Başkan Gürkan, ziraat oda başkanlarıyla bir araya geldi

Başkan Gürkan, ziraat oda başkanlarıyla bir araya geldi