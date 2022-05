Özel öğrencilerin sergisine ilgi

Özel öğrencilerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Malatya Park AVM’de açılan sergiye, Akşemseddin İşitme Engelliler Okulu, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu, Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi, Battalgazi Görme Engelliler Okulu, Battalgazi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Ali Kuşcu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şehit Songül Yarbay Yakut Kızılay Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, özel öğrencilerin sergisini incelemeye herkesi davet etti. Baruş, “Engelliler haftası münasebeti ile özel eğitim kurumlarımızda eğitim alan engelli kardeşlerimizin, çocuklarımızın hazırlamış oldukları el sanatları ve resimlerden oluşan bu sergiyi açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız önlerinde hiçbir engel olamayacağını, normal diğer öğrenciler gibi yeteneklerini bu sergide ortaya koydular. Engelli kardeşlerimizin her türlü çalışmasında, çocuklarımızın her türlü çabasında biz onların yanındayız, ailelerimizin yanındayız. Onlar bu başarılı çalışmaları ile normal hayatın içerisinde her zaman yer alabileceklerini, bu toplumun başarılı birer fertleri olabileceklerini ispatlıyorlar. Bu sergide emeği geçen tüm çocuklarımıza, onlara yardımcı olan öğretmenlerimize ve eğitimcilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu serginin hem öğrencilerimiz için, hem de Malatya’mız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu sergiyi gezen herkes çocuklarımızın yeteneklerini takdir edecektir. Tüm Malatyalıları bu sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi. Milli Eğitim İl Müdiresi Hatice Özdemir de, görme ve işitme engelli öğrencilerin eserlerinin sergide yer aldığını bildirdi. Özdemir, “Burada sergilenen çalışmalar tamamen öğrencilerimizin öğretmenler eşliğinde yapıldığı çalışmalardır. Çünkü burada görme ve işitme engelli öğrencilerimizin de yaptığı el emekleri ve resimler var. Görme engelli çocuklarımızın yapacakları resimlerin yerleri silikonlarla çevriliyor ve çocuklar parmak uçlarıyla o silikonları hissederek ona göre boyamasını yapabiliyorlar. Yine İşitme engelli çocuklarımızın yaptıkları el sanatları ve çalışmalar var. Çocuklarımız seramik parçalarından ve atık malzemelerden çok güzel çalışmalar ortaya koymuşlar. Süs eşyalarından tutun, hayvan sembolleri, ebru sanatı yani akla gelebilecek tüm sanatlarla ilgili emekleri var. Bu konuda emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Haydi hep beraber, el ele gülümseyerek dünyayı gülümsetelim, çocuklarımızla birlikte olalım” ifadelerini kullandı.

İlgi gösterilen sergide, Vali Aydın Baruş ile Milli Eğitim İl Müdiresi Hatice Özdemir’e tablo hediye edildi.