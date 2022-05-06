Malatya’da karavan festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun iş birliği ile düzenlenen ve 3 gün sürecek olan “İspendere Kamp Karavan Festivali” başladı. Malatya’da ilk kez düzenlenen bu muhteşem festivalin startı ise Türkiye’nin dört bir yanından festival için Battalgazi’ye gelen karavan tutkunlarının kortej turu ile verildi. Battalgazi Belediyesi önünde startı verilen kortej turu, kamp alanında son buldu. Eşsiz tabiatı ve zengin mineral deposu suyu ile sağlık turizminin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İspendere Şifalı İçmelerindeki kamp alanına gelerek kayıt yaptıran karavan tutkunları, gönüllerince bir festivali Battalgazi’de yaşayacak.

Festival sucuk ekmek ikramı ile başlanacak

Startı verilen İspendere Kamp Karavan Festivali’ne katılan katılımcılar, sucuk ekmek ikramı ile festivale merhaba diyecek. Sucuk ekmek ikramının ardından Mandalin Tadında Kadir Baş ile 90’lar gecesi müzik ziyafeti yaşayacak olan katılımcılar, doğa yürüyüşleri ve birçok sürpriz etkinliklerinin yanı sıra Battalgazi Belediyesi’ne ait üstü açık tur otobüsü ile tarihi tur gezisine de çıkarılacak.

“Dolu dolu bir festival geçireceğiz”

Kayseri’den festivale katılan Celal Topaktaş isimli karavan tutkunu, “Festivale Kayseri’den geliyorum. Dolu dolu güzel bir festival olacak. Heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye genelinde belediyelerin bu festivalleri düzenlemesi ve destek vermesi çok güzel. Ciddi bir turizm aslında. Karavanın anlamı Türkiye’de anlaşılmaya başlanıyor. Battalgazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu festival için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Çok anlamlı bir festivale katılıyoruz”

Tarih başkenti bir ilçede bu festivalin düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu aktaran Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ ise, “Ben 30 yıllık karavancıyım. Karavan bizim için yaşamdır. Karavancıların genel anlayışı; Daha çok sahil, deniz, kum ve güneşli alanlar. Fakat artık kültürel değerlerimize, Anadolu’ya açılmamız gerektiğini benimsettik. Battalgazi Belediyemizin bu festivali de bizim için çok anlamlı oldu. Sonuçta tarih başkenti bir ilçedeyiz. Festival ile ilçemizin tanınırlığını arttıracağız. Malatya’da da ilk kez düzenleniyor. Bugün festivalimizin açılışını yapıyoruz. Kamp alanlarımıza geçiyoruz. Gösterilen ilgiden bir hayli memnunuz. Bu tür etkinlikler geleneksel hale getirilmesi gerek. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Festivalimizin geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz”

Karavan turizmini Malatya’ya kazandırmak istediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Güder, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerimizi Battalgazi’de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Festivaller bir şehrin değerini açığa çıkarma noktasında önemli etkinliklerdir. Battalgazi denildiği zaman ilk olarak tarih, kültür, medeniyet ve yaşanmışlık akla gelir. İlçemizde Dünya Kültür Mirası gibi bir hazine var. Bizlerin bu tarihi, medeniyeti ve kültürü, ulusal ve uluslararası vatandaşlara tanıtmamız gerekiyor. Marka şehri olan Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde ilk kez böyle bir festivale imza attık. İnşallah bundan sonra paydaşlarımızın da desteğini alarak bu festivalimizi geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Malatya’yı karavan kamp merkezi yapmak için başlangıç yapmış olacağız. Katılımcılarımızı 3 gün sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olan İspendere Şifalı merkezimizde misafir edeceğiz. Şifalı suyumuzdan içecekler. Doğayla iç içe olup, birbirinden sürpriz etkinliklerimize katılacaklar. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.