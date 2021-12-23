Fatih Terim Herkesle Mücadele Edeceğiz

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  • Güncelleme: 23.12.2021 01:42
Fatih Terim Herkesle Mücadele Edeceğiz

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim; futbolcuları ile bir araya gelerek onlara moral verdi. Çalışmalarını hızlandıran futbolcular ve teknik heyette Başakşehir maçının etkileri halen devam ediyor. Hakemlerle bu sezon yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Galatasaray hakkını aramaya devam ediyor.

Mücadeleye Hazırız Dedi

Zorlu Adana Demirspor maçı öncesinde futbolcularla bir araya gelen Fatih Terim bazı mesajlar verdi. Galatasaray takımı olduklarını ve yılmayacaklarını belirten teknik adam futbolcularıyla dertleşti. Herkesle mücadeleye hazırız mesajını veren Fatih Terim; zor zamanlarda birlik olunmasının gerekliliğini ifade etti. Hakem Zorbay küçük ve hakemler kurulu ile yaşanan sıkıntıların halen devam ettiği biliniyor.

Başakşehir maçında beraberlik alabilen sarı kırmızılı ekip; Adana Demirspor maçının hazırlığına hız verdi. Zorlu bir deplasmana hazırlanmaya çalışan Galatasaraylı futbolcuların enerjileride hayli düşük göründü. Kolay kolay atlatamayacakları bir durumla karşı karşıya kalan Galatasaray futbol takımında suların ne zaman durulacağı ise merak konusudur. 1xbit

Zorlu Deplasmana Hazırlık 

Moral olarak iyice çöken Galatasaraylı futbolcular; zorlu Adana Demirspor maçının hazırlıkları için kampa girdi. Kamp öncesinde stad içinde cezalı konumda bulunan Fatih Terim ile bir araya gelen futbolcularla hocaları toplantı yaptılar. Mosbet Yılmayacaklarını ifade eden ve her türlü zorluğu aşmak için çalışacaklarını ifade eden Fatih Terim; iyi bir konuşma yaptı. Kendilerini hiçbir kurum ya da kişiye ezdirmemekte kararlı olduklarını ifade eden Galatasaray futbol takımı bu durumları yola koymaya çalışıyor. Bahigo
 

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