Fatih Terim Herkesle Mücadele Edeceğiz

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim; futbolcuları ile bir araya gelerek onlara moral verdi. Çalışmalarını hızlandıran futbolcular ve teknik heyette Başakşehir maçının etkileri halen devam ediyor. Hakemlerle bu sezon yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Galatasaray hakkını aramaya devam ediyor.

Mücadeleye Hazırız Dedi

Zorlu Adana Demirspor maçı öncesinde futbolcularla bir araya gelen Fatih Terim bazı mesajlar verdi. Galatasaray takımı olduklarını ve yılmayacaklarını belirten teknik adam futbolcularıyla dertleşti. Herkesle mücadeleye hazırız mesajını veren Fatih Terim; zor zamanlarda birlik olunmasının gerekliliğini ifade etti. Hakem Zorbay küçük ve hakemler kurulu ile yaşanan sıkıntıların halen devam ettiği biliniyor.

Başakşehir maçında beraberlik alabilen sarı kırmızılı ekip; Adana Demirspor maçının hazırlığına hız verdi. Zorlu bir deplasmana hazırlanmaya çalışan Galatasaraylı futbolcuların enerjileride hayli düşük göründü. Kolay kolay atlatamayacakları bir durumla karşı karşıya kalan Galatasaray futbol takımında suların ne zaman durulacağı ise merak konusudur. 1xbit

Zorlu Deplasmana Hazırlık