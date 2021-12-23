Derbi Sonrası Açıklama Geldi! Jose Sosa İşte Bu Yüzden Oynamıyormuş!

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  • Güncelleme: 23.12.2021 01:26
Derbi Sonrası Açıklama Geldi! Jose Sosa İşte Bu Yüzden Oynamıyormuş!

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira’nın oluşturduğu kadro derbi öncesi oldukça eleştirilmişti ve Jose Sosa’nın neden oynamadığı sorusu akıllara takılmıştı. Derbi sonrası yapılan basın açıklamasında Vitor Pereira bu konuya da değindi. İşte o açıklama! youwin  

Jose Sosa Neden Oynamadı?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi  Pereira’nın oluşturduğu kadro oldukça eleştiri almış ve Josa Sosa’nın neden oynamadığı sorulmuştu. 2-2 beraberlikle biten derbi sonrası basına konuşan Vitor Pereira, Sosa’nın neden oynamadığını açıkladı. Pereira’nın yaptığı açıklamada Sosa’nın idmanlarda gösterdiği performansının iyi olmadığı ve bu sebeple derbide yer almadığı yönündeydi.
Derbiye yedek kulübesinde katılan Sosa, Pereira’nın 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmasına rağmen derbide yer almadı. Derbi öncesi eleştirilen kadro derbi sonunda da eleştiri oklarının hedefi oldu. Derbi sonrası yapılan basın toplantısında Pereira’ya Sosa’nın neden oynamadığı sorusu yöneltildi. Pereira sorulan soruya ‘ İlk 11’i seçerken idmanda gösterilen performanslara bakıyoruz Sosa’nın idman performansı iyi değildi.’ açıklamasında bulundu.

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Vitor Pereira’nın Basın Açıklaması

Portekizli teknik adam maç sonrası yaptığı basın toplantısında maç kazanılsaydı bu tarz eleştiriler olmayacaktı, biz de ilk 11’i seçerken doğru tercihler yapmak için çalışıyoruz’ açıklamasını yaptı. Sakatlıkları sebebi ile oynayamayan oyuncalara da değinirken Sosa’nın idman performansının iyi olmadığını bu sebeple de ilk 11’de yer almadığını belirtti.

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