Başkan Gürkan, STK başkanları ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, STK başkanları ve Şire Pazarı esnafları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

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  • Güncelleme: 06.12.2021 16:39
Başkan Gürkan, STK başkanları ile bir araya geldi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, STK başkanları ve Şire Pazarı esnafları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, STK başkanları ve Şire Pazarı esnafları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, MİM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ile Şire Pazarı ve Buğday Pazarı esnaflarıyla bir araya gelen Başkan Gürkan, yeni Şire Pazarı’yla ilgili bilgileri de paylaştı. Yıllardır özlem duyulan modern Şire Pazarı projesinin hayata geçirileceğini belirten MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Yıllardır özlemi duyulan böyle bir projeyi hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir proje hazırlanmış. Projeyi ilk günden itibaren takip ediyoruz ve gerçekten güzel bir proje hazırlanmış. Bu projenin kısa süre içerisinde de bitirileceğine inanıyorum” dedi.

MİM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülbüloğlu da hazırlanan projenin Malatya ve Şire Pazarı esnafı için çok güzel bir proje olduğunu belirterek, projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Kayısının bugün dünyanın en prestijli ürünü olduğunu belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Bugüne kadar bu projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak gelmiş olduğumuz noktaya kadar vermiş olduğunuz destek, gayret ve iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum. Şire Pazarı ve Buğday Pazarı esnafı kadirşinastır. Mevcut hizmet vermiş olduğumuz alanın yetersizliği noktasında hemfikiriz. İlk müracaatımızda da bunu ifade etmiştik. Uzun yıllardır böyle bir ihtiyaç olduğunu her fırsatta dile getirmiştik. Bugün dünyanın en prestijli ürünü olan kayısının böyle bir alanda hizmet vermesinin doğru olmadığını ifade etmiştik. Malatya’nın en önemli ve son yıllardaki en prestijli projelerinden biridir” dedi.

Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın yapımı noktasında oda ve dernek başkanlarının o dönemde taleplerinin olduğunu belirten Başkan Gürkan ise şunları söyledi:

“Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın görünümü ve işlevi hakikaten Malatya’mıza yakışır bir durumda değildi. O dönemde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın yapılması noktasında oda başkanlarımızın talepleri olmuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak Şire Pazarı ve Buğday Pazarı yapmak üzere 335 dönüm bir alan planladık. Belirlenen bu alanın hemen altında Kuzey Çevre Yolu üst kısmında ise Kuzey Kuşak Yolu geçen bu alanın yeni bir alt merkez oluşturulması noktasında hem de Şire Pazarı esnafımızın sağlıklı bir ortamda işlerini yapmaları için böyle bir alanın uygun olacağını ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında kararlaştırdık. Şire Pazarı projesi mevcutta bulunan her kesim ve kesitin fikirleri alınarak hazırlandı. Projeyle alakalı olarak paydaşlarımızla da gerekli istişareler yapıldı. Dünya kayısı başkenti olan Malatya’ya ve Türkiye’ye yakışır bir merkez kazandırıyoruz. Fiyat olarak büyük bir istikrar yakalamış olan kayısımızın güzel, nezih bir ortamda pazarlanması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Mustafa YAĞMUR
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