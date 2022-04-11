Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

Birleşik Arap Emirliklerinde uluslararası yatırım holding olarak faaliyet gösteren Anatolian Global DMCC Yönetim Kurulu Başkanı Serdar KARASOY aldıkları kararlar doğrultusunda Türkiye’de bir çok yatırım yaptıklarını belirtti. Son günlerde yapmış oldukları yatırımların genişletilmesi noktasında yönetim kurulu olarak almış oldukları kararlarda Türk Spor kamuoyu ve uluslararası spor kamuoyu tarafından tanınan Yeni Malatya Sporun satın alımı ile ilgili çalışmalara bugün itibari ile hızlı bir şekilde başlamayı planladıklarını bildirdi.

Anatolian Global DMCC hakkında genel bilgi

Farklı sektörlerde yatırımlarını çeşitlendirme ve yatırımların yatırımcısı olma amacında Anatolian Global DMCC, gelişme potansiyeli yüksek projelere yatırım yaparak istikrarlı bir büyüme grafiği çizme vizyonunu benimsiyor, mevcut ve gelecekte var olacak tüm iştiraklerine artı değer katmayı hedefliyor. Anatolian Global DMCC, hızla değişen pazar dinamikleri ve piyasa beklentilerinin doğurduğu iş fırsatlarını değerlendirebilen, esnek, yenilikçi ve hızlı bir organizasyon yapısına sahip bulunuyor. Aynı zamanda küresel pazarda yer almaya istekli ve cesaretli girişimleri de finansman olanaklarıyla destekleyip yönlendirerek Dubai ve Dünya ekonomisine ve girişimcisine katkı sağlamayı misyon ediniyor.

Serdar Karasoy Kimdir?

Serdar Karasoy, 9 Haziran 1982 Sivas doğumludur. 1999 yılında liseden mezun olduktan sonra İngiltere’de City of London School’da dil eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye’ye dönen Karasoy, Galatasaray Üniversitesi’nde Fransızca eğitimi aldı. Fransa’da Universite de Toulouse’de üniversite eğitimi almaya başladı, ancak eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye geri döndü. Bir süre Citibank ve Garanti Bankası’nda bankacılık mesleğini icraa etti.

Serdar Karasoy, 2017 yılında kendi firması SK Kağıtçılığı kurdu. Bu firma, mimarlık, kağıtçılık, matbaa ve reklam sektörlerinde faaliyet gösterdi. Bu süre zarfında aynı zamanda Finans Danışmanlığına devam etti.

Dubai merkezli Anatolian Global DMCC yatırım holding firmasını kuran Serdar Karasoy, önceki şirketi SK Yatırımla birleştirdi. Dubai yatırımcılar listesinde olan Serdar Karasoy, uluslararası müşterilere Finans ve Yatırım Danışmanlığı yapmaktadır. 2020 yılında hızlı büyüme kaydeden Anatolian Global DMCC, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve satış, sanayi, üretim, ihracat, turizm, medya ve bankacılık sektörlerinde kendini ispatlamış ve gelişmiştir.

İstikrarlı projeleri ile her geçen gün gelişen ve kendini yenileyen Anatolian Global DMCC Holding, Serdar Karasoy ile beraber kaliteli ve mükemmeliyetçi bir hizmet sunmaktadır.

20 yıllık birikimiyle müşterilerine Bankacılık, Finans, Gayrimenkul danışmanlığı veren Serdar Karasoy, uluslararası tanınmış danışmanlar arasında yerini alır. 2 çocuk babası olan Karasoy, Dubai , Türkiye, Çin, İtalya , Fransa ve Arabistan olmak üzere birçok ülkede müşterilerine hizmet vermektedir.