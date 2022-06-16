Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun poliçesi olan DASK sigortası, Türkiye'deki bütün konutların devlet güvencesi altına alınmasını sağlayan bir sigorta türü. Zorunlu sigorta türlerinden olan DASK için poliçe fiyatları, kamu kurumu tarafından düzenlenmektedir. Bununla birlikte, ev sahipleri için deprem sigortası fiyatlarını hesaplama önemli bir konu. Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Aksoy, zorunlu deprem sigortası hesaplama süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

DASK primi nasıl hesaplanır?

Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Aksoy, DASK sigortası primi hesaplama sürecine dair şunları söyledi:

DASK, ülkemizde tüm konut sahiplerinin yaptırması gereken zorunlu bir sigorta türü. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, konutları kamu güvencesi altına alan DASK sigortasının primlerinin hesaplanma sürecinde ise birçok değişken var. DASK sigorta hesaplama sayfaları üzerinden, belli bilgiler girilerek konut deprem sigortası primleri hesaplanabiliyor. Online olarak bakılabilecek DASK poliçe ücretinde bina yapı tipi, bina kat sayısı ve inşaat ruhsat yılı önemli. Bununla birlikte, binaların yer aldığı şehir ve brüt yüzölçümü de sigorta priminin hesaplanmasına dikkate alınıyor. Bu bilgiler girildikten sonra, DASK ödemesi için gereken prim tutarı ortaca çıkacaktır.

Depremlerde, yapılarda ortaya çıkan maddi hasara karşı bir teminat sunan DASK, zorunlu olmasının ötesinde, her kat malikinin önemsemesi gereken bir poliçe. Yaşam alanlarındaki maddi zararları karşılamak için DASK, en önemli poliçeler arasında.

DASK’ın geçerlilik süresi ne kadar? İndirim uygulanıyor mu?

DASK yıllık yenilenen bir sigorta poliçesi. Bu nedenle her mülk sahibi, DASK yenileme işlemini yıllık süre sona ermeden yapmalı. DASK ödemelerini düzenli bir şekilde ve zamanından önce yapan kişiler için, indirim de söz konusu. DASK poliçe indirimi, belirlenmiş fiyat üzerinden yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bunun için, sigorta poliçe süresi sona ermeden 30 gün önce yenileme işleminin yapılması gerekiyor.

DASK kapsamında uygulanan farklı indirimler de söz konusu. Kat sayısı 3 olan ya da daha az kata sahip binalarda da bir poliçe indirimi var. Bu indirim de, yenilemede uygulanan indirim gibi yüzde 10 olarak uygulanıyor. 4 kat ve üzeri kata sahip binalarda ise bu indirim uygulanmıyor.

Neden DASK yaptırılmalı?

Deprem kuşağında yer alan ülkelerden Türkiye’de, zaman zaman can ve mal kaybının yaşandığı depremler söz konusu olabiliyor. Bunu daha önce Van’da, en son da İzmir’de yaşadık. DASK, travmatik bir süreç olan depremin ardından yaşanan acıları hafifletmek, en azından maddi kayıpları ortadan kaldırmak için önemli bir sigorta. Zorunlu deprem sigortası, olası maddi sıkıntıları en aza indirmesi nedeniyle önemli bir sigorta türü.