Zehir tacirlerine operasyon

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlından 1'i tutuklandı.

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  • 07.11.2022 14:08
  • Güncelleme: 07.11.2022 15:38
Zehir tacirlerine operasyon
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya il Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şahsa ait adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 169 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan B.E. tutuklanırken, B.Ç.’ye ise adli kontrol kararı uygulandı.

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Hasan Yağmur
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