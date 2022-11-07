Zehir tacirlerine operasyon
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlından 1'i tutuklandı.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur
Malatya il Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şahsa ait adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 169 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan B.E. tutuklanırken, B.Ç.’ye ise adli kontrol kararı uygulandı.
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