Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki Yeni Döneminde Maziyi Aratıyor

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  • 02.11.2022 16:12
  • Güncelleme: 02.11.2022 16:12
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki Yeni Döneminde Maziyi Aratıyor
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden futbolcularımız arasına adını yazdıran Yusuf Yazıcı, Lille ve CSKA Moskova maceralarının ardından sezon başında yuvaya döndü. Hafta sonu oynayacağı lig maçı için en yüksek oranları Holiganbet giriş adresine tıklayarak görebileceğiniz Trabzonspor’da başladığı kariyerinde kısa sürede büyük kulüplerin dikkatini çeken oyuncu 2019-2020 sezonu öncesinde ilk büyük transferini gerçekleştirmişti.

 

O sezon Fransa Ligue 1’in önde gelen takımlarından Lille’e transfer olan isim burada Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ile takım arkadaşı olmuş ve ülkemizi büyük bir başarıyla temsil etmişti. Transferiyle kulübüne tarihin en büyük transfer ücretini de kazandıran Yusuf Yazıcı, ilerleyen dönemde takımında fazla forma şansı bulamayınca Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’ya kiralanmıştı.

 

Trabzonspor’da İkinci Yusuf Yazıcı Dönemi Başladı

 

En yüksek bahis oranlarını Holiganbet bahis sitesi üzerinden bulabileceğiniz CSKA Moskova takımı ile kısa sürede iyi işler yapan Yusuf Yazıcı bu sezon ise eski takımı Trabzonspor’a kiralık olarak geri döndü.

 

Lille’e transfer döneminde kulübüne tam 16,5 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeli kazandıran oyuncu, takımında 25 maç forma giydiği için sözleşmeye uygun bir şekilde kulübüne 1 milyon euro daha gelir getirmişti. Böylelikle oyuncunun Lille’e transferinden kulübün kasasına 17,5 milyon euro giriş olmuştu.

 

Eylül ayı içinde ikinci Trabzonspor serüvenine başlayan yıldız orta saha oyuncusu bu yeni serüvendeki ilk maçına Ferencvaros karşısında çıktı. Holiganbet ile efsane bonuslar alınabilen UEFA Avrupa Ligi grup maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu maçta sakatlık geçirdi. Tedavisinde sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem görülen Yazıcı bu nedenle birkaç maç takımından ayrı kaldı.

 

Sezonun 8. haftasındaki Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen orta saha, ardından Kasımpaşa maçında forma giydi.

 

Beşiktaş Maçında Kırmızı Kart Gördü

 

İkinci döneminde henüz bir maçta 90 dakikayı tamamlayamayan Yazıcı, son forma giydiği Beşiktaş maçında ise rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

 

Süper Lig ve Avrupa arenası olmak üzereşimdiye kadar toplamda 5 maçta 197 dakika süre alan oyuncu bu süreçte herhangi bir gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Mete KURTCEBE
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