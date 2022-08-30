Uluslararası hastaları memnuniyetle karşılayan onlara kapsamlı bir şekilde hizmet sunma kabiliyetine sahip olan sağlık kuruluşlarının varlığı beraberinde önemli kazanımları getirmektedir. Günümüz koşullarında yurtdışından gelen hastalar gündeme geldiği zaman aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması her zaman önerilmektedir:

Eğitimli bir personel yapısı

Her biri alanında uzman hekimlerin bulunması

Müşteri dostu bir hizmet anlayışının bulunması

Uluslararası sağlık standartlarına sahip bir ortamın varlığı

Yüksek standartlarda bir müşteri hizmetleri biriminin varlığı

Yurt dışından gelen hastaların özel endişeleri vardır ve bu endişeler sağlık personeli tarafından ele alınmaktadır. Bu hastaların seyahat ve sigortalarının yanı sıra ulaşım ve konaklamalarının da ayarlanması gerekmektedir. Ancak bu sayede tüm sürecin başarılı bir şekilde yönetiliyor olması mümkün olacaktır.

Hastaneye yurt dışından gelen hastalar yurtdışı sağlık turizmi hizmeti sunan kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir. Her biri alanında uzman olan sağlık personeli, onlara gerekli tüm yardımı sağlamaktan ve kayıt ve tedavi prosedürünü açıklamaktan mutluluk duyacaktır.

Tedavi için Türkiye’ye yabancılar, bir hastanın belirli bir hastanede veya klinikte tedavi edilmesi noktasında üst düzeyde bir hizmet alabilmektedir. Bu tür hizmetler için yabancı hastaların kimliklerini doğrulayan pasaportları veya diğer belgeleri de yanında olması yeterli olmaktadır.

Türkiye’ye Yurtdışından Gelen Hastalar

Türk sağlık sistemi, herkesin erişebileceği bir sağlık sistemine sahiptir. Türkiye’de sağlık hizmeti için büyük maliyetlerle karşılaşmazsınız. Türkiye’de özel hastaneye yatış maliyeti pek çok ülkeden çok daha uygun maliyetlidir. Ayrıca Türkiye’de konaklama ve ulaşım maliyetleri de her zaman bütçe dostu bir şekilde gelişim göstermektedir. Bu durum son zamanlarda Türkiye’nin yurtdışından gelen hastalar tarafından sıklıkla tercih ediliyor olmasını mümkün kılmaktadır.

Türkiye’ye tedavi için geliyorsanız, seyahate çıkmadan önce planlarınızı doktorunuzla görüşmelisiniz. Türkiye’ye girdikten sonra hastalar olası enfeksiyon belirtileri hakkında hastanelerini bilgilendirmeli ve antibiyotik alma konusunda hastaneden tavsiye almalıdır. Yurt dışından gelen hastalar, yerel hastalarla aynı yüksek kaliteli bakımdan yararlanabilir. Bununla birlikte, yurtdışında tedavinizi planlarken göz önünde bulundurulması gereken bazı özel hususlar vardır.

Yurt dışından gelen hastalar da Türkiye’ye seyahat etmeden önce özel sağlık sigortasına sahip olduklarından emin olmalıdır. Bu, Türkiye’yi ziyaret ederken hastalanırlarsa veya buradayken acil tedaviye ihtiyaç duyarlarsa sağlık hizmetlerinde herhangi bir boşluğa düşmemelerini sağlayacaktır. Bu aşamada mutlaka tedavi sürecinin tüm aşamalarının dikkatli bir şekilde planlanması şarttır. Ancak bu sayede sağlık hizmetinin sorunsuz bir şekilde alınması da mümkün olacaktır.

Yurt dışından gelen hastalar, kayıtlı bir tıp doktoru tarafından kabul edilmelidir. Hekim, alanında uzman olmalı ve sağlık kuruluşu da sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmalıdır. Sağlık turizmi, tıp teknolojisi ilerledikçe ve daha fazla ülke kendi medikal turizm endüstrilerini geliştirdikçe son yıllarda daha yaygın hale gelmiştir. Bu durum yurtdışından gelen hastaların da sayısını arttırmaktadır.

Yurtdışından Gelen Hastalar İçin Sağlık Turizmi

Yurtdışı sağlık turizmi, tıbbi bakım için başka bir ülkeye yapılan seyahattir. Medikal turizm, medikal gezi veya medikal seyahat olarak da bilinmektedir. Bu, kanser, eklem değiştirme ameliyatı veya stent yerleştirme gibi kronik hastalıkların cerrahi ve tedavisi için başka bir ülkeye seyahat etmek dahil olmak üzere birçok farklı şekilde yapılabilir. Yurtdışından gelen hastalar için sağlık turizmi son derece kapsamlı bir süreci beraberinde getirmektedir. Bu durum yurtdışı sağlık hizmetinin etkili bir düzeyde gelişimini mümkün kılmaktadır.

Yurtdışı sağlık turizmi hem hastaya hem de hekime fayda sağlayabilir. Örneğin, kendi ülkesinde tedavi görmekten daha ucuz olabilir ve hastaların yaşadıkları yerde olmayan tedavileri almalarına izin verebilir. Yurtdışı sağlık turizmini tercih eden hastaların genellikle bunu yapmak için çeşitli nedenleri vardır. Bazı insanlar daha rahat bir ortamı tercih edebilirken, diğerleri tedavi planlarıyla birlikte farklı kültürel deneyimleri tercih edebilir. Bazı hastalarsa, evde belirli türde prosedürlerin alınmasıyla ilişkili bekleme sürelerinden kaçınmak veya yurtdışında tedavi görürken sadece sevdikleriyle vakit geçirmek isteyebilir.

Yurtdışı sağlık turizmi, tıbbi bakım için yabancı bir ülkeye seyahat etme sürecidir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle denizaşırı sağlık turizmi önerebilir:

İşlemler veya sonuçlar için bekleme süresi yoktur

Durumunuzu veya hastalığınızı tedavi etme deneyimine sahip uzmanlara erişim

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzer tedavilere kıyasla daha düşük maliyetler

Yurtdışı sağlık turizmi, tıbbi tedavi veya ilgili tıbbi hizmetler için yabancı bir ülkeye seyahat etme uygulamasıdır. Sağlık hizmeti için yurt dışına giden bir hastaya göçmen sağlık turisti, medikal turist veya medikal gezgin denilebilir. Yurtdışı sağlık turizmi, yabancı bir ülkeye zevk, rahatlama ve keyif için seyahat etme uygulaması olan uluslararası turizm ile karşılaştırılabilir. intclinics.com özel sağlık hizmetleri konusunda nitelikli bilgileri takipçileriyle paylaşmaktadır.

Yurtdışından Gelen Hastalara Özel Hizmetler

Son yıllarda, bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, diğer ülkelerde yüksek kaliteli sağlık hizmetleri aramaya yönelik artan bir eğilim olmuştur. Bu yöntem, modern tıbbın en önemli trendlerinden biri haline gelmiştir. İnsanların yurt dışı sağlık turizmini tercih etmelerinin başlıca nedenleri şunlardır:

Daha kısa bekleme süresi

Daha rahat ulaşım erişimi

Daha kapsamlı kaliteli bir hizmetler

Önemli ölçüde daha düşük maliyetler

Kendi ülkelerinde bulunanlardan daha yüksek güvenlik standartları