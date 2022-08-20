YÖK’ten, MTÜ’ye ‘Turuncu Bayrak’ ödülü

2018 yılında kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler arasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından ödüle layık görüldü. YÖK tarafından Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu ile Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu’na Engelsiz Üniversite Bayraklarının "Mekanda Erişilebilirlik dalındaki ödülü olan ‘Turuncu Bayrak’ ödülü verildi.

Konuyla ilgili konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, iki meslek yüksek okullarının Turuncu Bayrak almaya hak kazandığını belirterek, “MTÜ Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu ve Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde “Turuncu Bayrak” adayı olmaya hak kazanmıştır. Meslek Yüksekokullarımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.