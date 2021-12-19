Yeşilyurt’un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı açıklamada, ' Türkiye'de dokumacılığın merkezi olarak gösterilen Yeşilyurt'umuzun tarihi bölgelerinden Çırmıhtı'ya özgü ehram kumaşı, geleneksel hayatımızın kıymetli bir parçası olup, hünerli kadınlarımızın ellerinde geleceğe taşınıyor. Yöresel dokumalardan ehramın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması için girişimlerimizi yoğunlaştırdık' diye konuştu.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı açıklamada, “ Türkiye’de dokumacılığın merkezi olarak gösterilen Yeşilyurt’umuzun tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’ya özgü ehram kumaşı, geleneksel hayatımızın kıymetli bir parçası olup, hünerli kadınlarımızın ellerinde geleceğe taşınıyor. Yöresel dokumalardan ehramın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması için girişimlerimizi yoğunlaştırdık” diye konuştu.

Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı ile özdeşlemiş, bir zamanlar bölgedeki evlerin altındaki dokuma tezgâhlarında üretilip, halk arasında ‘Kareyi Hane-i Çırmıktı’ olarak da bilinen kareli dokuma kumaşı, Gündüzbey Yeşil Konak’ta açılan el sanatları kursuna katılan kadınlar tarafından dokuması ve üretimi yapılıyor.

Malatya’ya özgü bir tesettür biçimi olarak öne çıkıp, halk arasında ‘alaca çarşaf’, ‘ehram’, ‘mahrama’ ve ‘satranç’ gibi isimler verilen, sofra bezi ve masa örtüsü olarak ta kullanılan yöresel kumaş, Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel hizmetler kapsamında hizmete sunduğu Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde özel bir alanda sergilenen geleneksel el dokuması ehramın tarihsel sürecinin bugünden geleceğe aktarılmasına büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Yeşil Konak’ta ki ‘Ehram’ kursunu ziyaret ederek, usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

Ehram için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusu

Çırmıhtı bölgesine özgü ehram kumaşının Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşması için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli başvuruları yaptıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ İlçemizin geleneksel hayatında özel bir yer kaplayan, geçmiş yıllarda kıyafet ve sofra bezi olarak ta gündelik hayatta kullanılması nedeniyle toplumsal hayat içerisinde özel bir yer edinen yöresel kareli kumaşımızı Gündüzbey Yeşil Konak’ta tamamen doğal pamuklardan üretiyoruz. Çırmıhtı bölgesinde bir dönemler evlerin altında bulunan dokuma tezgâhlarında dokunan ve ‘Kareyi Hane-i Çırmıktı’ olarak da bilinen ehramın kültürel hayatımızda sürekli yer alması ve tanıtılmasına çok büyük önem veriyoruz. Bilindiği üzere bölgemize özgü bu yöresel dokumamız, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen ‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda açılan ‘Dokuma Atlası’ sergisinde yerini almış, bizlerde bu sergiye katılarak ehramı tanıtmıştık. Tekstil Müzemizde de özel bir alanda sergilediğimiz bu geleneksel kumaşımızın tanıtımını kalıcı hale getirmek içinde el sanatları kurslarımızda bu kumaşın hazırlanışı ve dokuması üzerine eğitimler veriyoruz “ şeklinde konuştu.

Çınar, Yeşilyurt’un yöresel dokumalarından ehramın hak ettiği değeri görmesi için çalışmalara hız verdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“ Malatya’ya özgü bir tesettür biçimi olarak öne çıkan kareli çarşafa halk arasında ‘alaca çarşaf’, ‘ehram’, ‘mahrama’ ve ‘satranç’ gibi isimler verilmiştir. Kültürel hayatımızın önemli parçalarından olan bu ürün, eskiden büyükannelerimiz bir tesettür ve takva olarak görürler ve asla bu giyim tarzlarından taviz vermezlerdi. Bir dış giysi olarak kullanımı günümüzde parmakla sayılacak kadar azalmış bulunan kareli çarşaf, Belediyemiz tarafından kurulan merkezlerde üretilmeye devam etmektedir. Ehramın patentini almak içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna da başvurumuzu yaptık, inşallah bu özel kumaşında coğrafi işaret tescil belgesini alacağız. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel bir yönetim olarak ilçemizin kadim geçmişinde yer alan bu kıymetli ürününde hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız. Ehramın üretiminden dokumasına, hazırlanışından tanıtımına kadar tüm süreçleri büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz. Kurslarımızda hazır hale getirilen ehramı Tekstil Müzemizde sergileyerek gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Kadim kültürümüzde yer alan ehram gibi dokumacılık alanında öne çıkan ürünlerimizi bir bütün halinde görüp Yeşilyurt’un tekstil alanında daha da markalaşmasını sağlayacağız. Bizler bölgemizin geleneklerini yaşatmak, kültürüne sahip çıkmak için müzeler kuruyoruz, ürünlerimizin tescil belgelerini alıyoruz, kurslar açıp sergiler düzenliyoruz. Kadim kültürümüzde yer alan el sanatlarımızın, tekstilimizin ve dokumacılıktaki diğer ürünlerin bugünden geleceğe taşınmasında aktif rol üstlenen usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.”

Çınar ayrıca Gündüzbey Yeşil Konak’ta Takı Tasarımı, Halı Dokuma, El Sanatları, Biçki-Dikiş, Tekstil, Bağlama, Gitar ve Kuran-ı Kerim kurslarının yanı sıra çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamak adına ‘Sıfır Atık’ eğitimlerinin verildiğini söyledi.

Usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Çınar, el emeğinin ve özverinin önemine vurgu yaparak, ortaya çıkartılan tüm eserlerin bu manada paha biçilemez olduğuna dikkat çekti.

Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezinden gelen usta öğreticiler tarafından verilen kurslara gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Çınar, “Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Kültür ve Sanat Merkezlerimizde 65 farklı branştaki kültür, sanat, meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslarımız büyük ilgi görüyor. Gündüzbey’de faaliyetlerine devam eden Yeşil Konak Hizmet Binasında açtığımız el sanatları ve meslek edindirme kurslarımıza katılan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza ilgi duydukları alanlarda verimli eğitimler veriyoruz. Kadınlarımız biçki, dikişi nakış, takı tasarımı ve tekstil alanında çok güzel ürünler yapıyorlar. Kursiyerlerimiz bir yandan geleneksel el sanatlarımızı yaşatırken diğer taraftan satışını yaptıkları ürünlerle ev bütçelerine katkı sunuyorlar. Bu tür kurslar sayesinde kalifiye personel yetiştirmiş oluyoruz. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını da alacaklar ve hayalini kurdukları işyerlerini açabilecekler. Biz de belediye olarak kadınlarımıza her türlü desteği ve imkanı sunuyoruz. Kadınlarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimizi garanti almış oluruz” diye konuştu.