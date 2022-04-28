Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşıda hazırlanan yardım paketlerini Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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  • 28.04.2022 11:34
  • Güncelleme: 28.04.2022 12:22
Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşıda hazırlanan yardım paketlerini Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğün tarafından Görgü ve Gözene Mahallelerinde düzenlenen istişare ve yardım paketleri teslim programlarına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Dr.Harun Kurt, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız, Gözene Mahallesi Muhtarı Ramazan Günay ile mahalle sakinleri katıldı.

Yeşilyurt İlçesindeki tüm vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve mutluluk içerisinde yaşaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan Ayının dayanışma ve kardeşlik hissiyatını Yeşilyurt’un dört bir tarafına yaymak için özellikle ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin imkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin yardımlarıyla hazırlanan yardım paketlerini Ramazan Bayramı öncesinde farklı mahallelerde yaşayan vatandaşlara teslim etmeye başladıklarını ifade eden Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak rahmet ve bereket ayında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına elimizden geldiğince merhem olmaya çalışıyoruz. Görgü ve Gözene mahallelerimizde düzenlediğimiz programlarda Emanet Çarşımızda gerek kendi imkanlarımız gerekse de sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerimizin destekleriyle hazırladığımız yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere mahalle muhtarlarımıza emanet ettik. Birliğin, beraberliğin ve yardımlaşmanın her daim üst seviyede olduğu Yeşilyurt’umuzda yaşayan her bir hemşehrimizin Ramazan Bayramına huzur ve mutluluk içerisinde girmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz “ dedi.

Yeşilyurt’ta geleneksel hale getirdikleri gıda ve kıyafet yardımlarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “ Peygamber efendimiz (SAV) buyuruyor ki, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Bilindiği üzere son dönemlerde gerek pandemi süreci gerekse de doğal afetler ve ekonomik dalgalanmalardan ötürü sorunlar yaşanıyor, bizlerde yerel yönetimler olarak bu süreçte birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirecek programlara ağırlık veriyoruz. Belediye olarak tüm hemşehrilerimizin ve özellikle de ihtiyaç sahibi ailelerimizin hangi alanda bir hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bir yandan fiziksel yatırımlar diğer taraftan sosyal yardımlar, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizle her alanda hizmet üretiyoruz. Dinimizin ve kadim medeniyetimizin temelinde yer alan paylaşma ve dayanışma kültürümüzü diri ve canlı tutmak içinde sosyal belediyecilik alanında etkin, kararlı ve güzel hizmetlerimize Ramazan Bayramı öncesinde bir yenisini daha ekledik. Hazırladığımız yardım kolilerini Görgü ve Gözene mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle buluşturduk. ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerinde artık bilinen, projeleri örnek alınıp uygulanan, dikkat çekici hizmetlerin altına imza atan yerel bir yönetim kimliğine kavuşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve mahalle sakinlerimizin öncelikle Kadir Gecesini tebrik ederken, Ramazan Bayramlarını ise şimdiden kutluyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız ile Gözene Mahalle Muhtarı Ramazan Günay da, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım paketlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine

teşekkürlerini dile getirdiler.

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Dr.Harun Kurt ise sosyal yardım hizmetlerine ayrı bir önem veren Başkan Çınar’ın gösterdiği bu duyarlı yaklaşımı takdirle karşıladıklarını, Türk Kızılay’ı olarak ta bu tür faaliyetlere her zaman destek verdiklerini ifade etti.

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Hasan Yağmur
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