Yeşilyurt’ta, Çocuk Kitapları Festivali

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Malatya Park AVM’nin arka kısmındaki alanda düzenlenecek olan ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivalinde birbirinden farklı etkinlikler çocuklarla buluşturulacak. Çocukların, kitapların büyülü dünyasına yolculuk yapmaları, sevdikleri çocuk kitabı yazarları ile bir araya gelmelerine vesile olacak festivale 30’dan fazla yayınevi ile yazarlar katılacak. Malatya’da çocuklara yönelik ilk kez düzenlenecek olan festival, söyleşiler, tiyatro, animasyon ve sihirbazlık gösterileri, sirk, çocuk şenlikleri ve konserleri kapsayan geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir hafta sürecek olan ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivaline bütün çocukları davet etti.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak adına hayata geçirdikleri yatırımları ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivali ile taçlandıracaklarını vurgulayan Çınar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa büyük bir organizasyonun altına imza atacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin 99.Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine yakışacak güzel bir organizasyon planladıklarını ifade eden Çınar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programlarına dev bir organizasyonla katkı sunacağız. Eğitim projelerimizin başarıya ulaşmasında katkılarını esirgemeyen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle işbirliği halinde çocuklarımızı daha fazla kitapla buluşturmak amacıyla ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivali düzenleyeceğiz. Malatya’da ilk kez düzenlenecek olan bu festivalimizi 29 Ekim ile 6 Kasım günleri arasında çocuklarımızla buluşturacağız. 30’dan fazla yayınevi ile çok sayıda yazarın katılacağı festivalimizde çocuklarımıza yönelik tiyatro, animasyon ve sirk gösterilerinin yanı sıra söyleşiler ve imza günleri organize edeceğiz. Malatya Park AVM’nin arka kısmındaki alanda bir hafta sürecek olan festivalimizin her gününde farklı bir organizasyon ve etkinlik yer alacak. 29 Ekim Cumartesi günü saat 14:00’deki açılış programının ardından başlayacak olan festivalimizin büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Festivalimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Renkli ve coşku dolu geçmesini arzu ettiğimiz festivalimizin hayata geçmesinde katkı sunan herkese şahsım ve tüm çocuklarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.