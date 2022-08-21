Yeşilyurt'ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol incelemesinde, 'Çayırköy ve Karahan mahallelerimiz ile havaalanı arasındaki bağlantıyı sağlayan 4,5 km'lik bağlantı yolunu sathi kaplama çalışmalarımızla güvenli ve akıcı hale getirdik' dedi.

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  • 21.08.2022 14:03
  • Güncelleme: 21.08.2022 18:04
Yeşilyurt'ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte Çayırköy ile Karahan Mahalleleri ile havaalanı arasındaki bağlantı yolunda gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Çayırköy Mahalle Muhtarı Müslüm Özdemir, “ Başkanımızı ve beraberindeki heyetini mahallemizde misafir etmekten mutluluk duymaktayız. Mahallemizin Karahan ile havaalanı arasında bağlantı yollarımız var, şu anda yenilenen yolumuz bu bağlantıların daha güçlü hale gelmesi adına çok önemliydi. Başkanımız ve ekipleri ellerinden geleni yapıyorlar, mahallem adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Karahan Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç ise bölgede gerçekleşen yol açma, genişletme ve sathi kaplama çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, yapılan çalışmalarla birlikte araç trafiğinin daha sağlıklı ve güvenli hale geleceğini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Yeşilyurt’un kırsal bölgelerindeki ulaşım ağını sağlıklı, güvenli ve konforlu hale getirmek için önemli yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

Yeşilyurt’un dört bir tarafına ‘rahat ve güvenli bir ulaşım’ için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “ Kırsal bölgelerdeki yol açma, genişletme, sathi kaplama ve sıcak asfalt serim çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Çayırköy ile Karahan mahallelerimizin ortak kullandığı ve havaalanı ile de bağlantıyı da sağlayan yaklaşık 4,5 km’lik yol güzergâhını sathi kaplama çalışmasıyla konforlu ve güvenli hale getirdiler. Tarım arazileri ile bağ ve bahçelerden dolayı yoğun bir trafik akşının olduğu bu yolumuzun güzel, temiz ve güvenli hale gelmesiyle birlikte hem ulaşımı rahatlatırken diğer taraftan da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin daha fazla üretim yapmaları içinde destek vermiş oluyoruz. Tarım arazilerimizin yanı sıra bağ ve bahçe işlerinin artarak devam etmesi, üretimin çoğalması ve çiftçilerimizin ellerindeki ürünleri pazarlara rahat bir şekilde ulaştırmaları içinde kırsal bölgelerimizde ki yatırımlarımıza her gün bir yenisini ekliyoruz. Yeşilyurt bilindiği üzere bir tarım kentidir, ilçemizin dört bir tarafında çok verimli arazilerimiz ve çalışkan çiftçilerimiz var. Bu zengin ve güçlü potansiyeli daha fazla gün yüzüne çıkması içinde akıcı ve güvenli yollarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Kırsal bölgelerimizde ki bu hareketliliğin daha canlı kalması, çiftçilerimizin nakliyat işlemlerinde yol anlamında sorun yaşamamaları için yol düzenleme ve sathi kaplama çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. Çayırköy ile Karahan mahalleleri arasındaki bağlantı sağlayan buradaki yolumuzun açılmasıyla birlikte bölgeye ulaşımı daha modern ve nitelikli hale getirmiş oluyoruz. Yeşilyurt’un tüm bölgeleri yeni yatırımlarımızla hızla gelişiyor ve büyüyor. Hizmet götürmediğimiz tek bir mahallemiz ve sokağımız kalmadı, gece gündüz demeden hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için çalışıyoruz” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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