'Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivali Dolu Dolu Geçti

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetinin 99.Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivali renkli ve keyifli etkinliklerle çocukların hafızalarında güzel anılar bıraktı.

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  • 06.11.2022 16:13
  • Güncelleme: 06.11.2022 16:27
'Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivali Dolu Dolu Geçti
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

29 Ekim ile 6 Kasım günleri arasında Malatya Park AVM Otoparkında kurulan özel alanda gerçekleştirilen Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivaline katılan çocuklar bir yandan sevdikleri kitaplara rahat bir şekilde ulaşırken diğer taraftan çocuk tiyatroları, konserler, sirk ve animasyon gösterilerine katılarak keyifli anlar yaşadılar.

Malatya’da çocuklara yönelik düzenlenen ilk kitap festivali özelliği taşıyan Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yönelik etkinlik alanlarıyla takdir topladı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen etkinlik alanına aileleriyle birlikte gelerek yapılan aktivitelere katılan çocuklar unutamayacakları özel anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetinin 99.Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine yakışan başarılı bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivaline yoğun ilgi gösteren ailelere ve çocuklara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetinin 99.Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenlediğimiz Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalimizle çocuklarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı taçlandırmış olduk. Malatya’da ilk kez düzenlenen, gerek kentimizden gerekse de çevre illerden gelen binlerce ailemizin ve çocuğun katılımıyla renkli, keyifli ve neşeli geçen festivalimize gösterilen bu yüksek teveccüh bizleri onurlandırmıştır. Festivalimizin tek amacı; çocuklarımızı kitapla buluşturmak, daha fazla okumaları için onları teşvik etmek ve neşeli aktivitelerle keyifli anlar yaşamalarını sağlamaktır. Bir hafta süren tüm etkinliklere katılarak festivalimizin coşkulu, heyecanlı ve hareketli geçmesini sağlayan bütün ailelerimize ve çocuklarımıza şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Dolu dolu geçen festivalimiz için ülkemizin farklı kentlerinden katılım sağlayan bütün yayınevi sahiplerine, çalışanlarına, tiyatro gösterilerini çocuklarımızla buluşturan sanatçılarımıza, çocuk koromuza, sirk ve animasyon gösterileriyle festivale renk katan sanatçılarımıza, söyleşi etkinliklerine katılan değerli yazarlarımıza ve kişisel gelişim uzmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Festivalimizin paydaşlarından olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yanı sıra bir hafta süren etkinliklerde büyük emek sarf eden Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere etkinlik alanında görev alan bütün Birim Müdürlüklerimize ve mesai arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte başarılı ve kaliteli bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şey çocuklarımızın mutluluğu içindir. Festivalimizi ilerleyen zamanlarda daha fazla geliştirip çocuklarımızla buluşturacağız.” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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