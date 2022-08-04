Yeni Futbol sezonu start veriyor!

Yeni Futbol sezonunun start vermesine az zaman kala, Futbol severler için muhteşem bir heyecan fırtınası da başlıyor. Futbol liglerinin verdiği ara sonrasında yeni sezona hareketli bir giriş yapıldı diyebiliriz. Şampiyonlar ligi ön eleme karşılaşmalarında yaşanan heyecan ve Süper Kupa karşılaşmaları futbol severler için oldukça keyifli geçti.

TFF tarafından yapılan açıklama ile birlikte Türkiye Spor Toto Süper Ligi’nin 5 Ağustos tarihi ile başlayacağı futbol severlere duyuruldu. Bu sezonun oldukça heyecanlı geçmesi beklenirken, taraflar için yeni bir heyecan daha olduğunun altını çizmek gerekiyor. Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası, dünyanın en iyi futbolcunu bir arada izlemek için muhteşem bir şölen niteliği taşıyor. Ayrıca bu şöleni Betboo yüksek iddaa oranları ile kazanca dönüştürebilirsiniz.

Ülkemizde dünya futbolunun önemli yıldızlarını da bu sene izleme şansı edeceğiz. Transfer sezonunu bu sene çok hareketli geçiren ekiplerimiz, aynı zamanda yeni teknik direktörleri ile de sezon boyunca boy gösterecek. Geçtiğimiz seneyi şampiyon tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Sivasspor’u mağlup etti ve seneye çok iyi bir başlangıç yaptı.

Yeni sezon için şampiyon adayları

Yeni Sezon için çok fazla şampiyon adayı olması, sezonun çok daha heyecanlı geçmesi noktasında önemli noktalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor’un yanında İstanbul ekipleri 3 büyükler de çok önemli transferler yaptı. Bunun yanında Nuri Şahin ile çıkışa geçen Fraport-TAV Antalyaspor ’un umutları olduğunu da dile getirmek gerekiyor.

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Öte yandan takımlarımızın Avrupa heyecanı da son derece nefes keseceğe benziyor. Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek kulüplerimizin puan ve puanlara ihtiyacı var. Çünkü ülke futbol puanı yükseltmek ve Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynamadan gitmek için Avrupa’da başarının önemine herkes dikkat çekiyor.