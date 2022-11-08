Yazar Kapaklıkaya, Battalgazi’de Sevenleriyle Buluştu

Toplumun yapı taşı olan aileyi korumak ve ebeveyn çocuk ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından hayat geçirilen “Aile Akademisi” programları konferans dizisinin üçüncüsü Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın katılımıyla yapıldı. Konferans dizisi kapsamında Yazar Hatice Kübra Tongar ve Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i Battalgazililerle buluşturan Battalgazi Belediyesi, önceki akşamda Yazar Kapaklıkaya’yı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda sevenleriyle buluşturdu. Kişisel gelişim alanında önemli kitaplar yazan ve katıldığı birçok programda katılımcılara önemli bilgiler veren Yazar Kapaklıkaya, ailelere teknoloji ile aile arasındaki bağlar hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. “Siyah Pantolon” hikayesi başta olmak üzere anlattığı duygu yüklü yaşanmış olaylarla 7’den 70’e herkesin ilgiyle takip ettiği programda katılımcılar, yaklaşık 2 saat süren programın ardından Yazar Kapaklıkaya ile hatıra fotoğrafı çektirerek, kitaplarını imzalattırdı.

YAZAR KAPAKLIKAYA’NIN ÇOCUKLUĞUNA YAPTIĞI ÖZEL YOLCULUK

Düzenlenen konferans öncesi Battalgazi’deki tarihi mekanları da gezen Yazar Kapaklıkaya, bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih başkenti ilçeye adeta hayran kaldı. Bir kez daha geleceğini belirten Yazar Kapaklıkaya, tarihi mekanları gezdiği anılarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. Yazar Kapaklıkaya, özellikle Osmanlı döneminin son sivil mimari eserlerinden olan 132 yıllık Battalgazi Yaşam Müzesi’ne (Poyraz Konağı) hayran kaldı. Kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak, iki katlı ve dikdörtgen planlı inşa edilen, ahşap merdivenleri, harem, selamlık ve hayat adı verilen bölümlerden oluşan konakta çocukluğuna doğru uzun bir yolculuğa çıkan Yazar Kapaklıkaya, bir kez daha gelmek için söz verdiği Battalgazi’de tertip edilen programdan ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e özel olarak teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN GÜDER: “İLÇEMİZDE GÜZEL BİR KONFERANS DİZİSİ BAŞLATTIK”

Program öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle bugün düzenlediğimiz bu güzel programa katılan tüm katılımcılara ve kıymetli Alişan Kapaklıkaya hocamıza hoş geldiniz diyorum. Battalgazi’mizde güzel bir konferans dizisi başlattık. Şuanda da düzenlediğimiz konferans dizisinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Hınca hınç dolan salonumuzda birkaç şey söylemek istiyorum. Aile her şeyin başlangıcıdır. İnsanın hayatında olmazsa olmazıdır. İşte ailede bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Aile olmak için birey olmak lazım. Bireyler aileyi meydana getirir. Birey mutlu olursa aile mutlu olur. Aile mutlu olursa topluluklar mutlu olur. Hepimizin amacı bu mutluluğu birbirimize yaşatabilmektir. Bizlerde sizlerle bu mutluluğu beraberce yaşayabilmek adına birçok programlar düzenliyoruz ve şuanda da bu programlardan birindeyiz. Bu yıl Aile Akademisi programlarıyla sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Bu tür programlarımız Battalgazi’mizde artarak devam edecektir” dedi.

Program sonunda Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya şahsına gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini sunarken, Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de Yazar Kapaklıkaya’ya hediye takdiminde bulundu.

