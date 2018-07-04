Yaşam konusunda halkı bilinçlendiriyorlar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen sağlıklı yaşam aracı ile Sağlıklı Yaşam Merkezleri hakkında halk bilinçlendiriliyor.İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede düzenlenen...

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  • Güncelleme: 04.07.2018 17:09
Yaşam konusunda halkı bilinçlendiriyorlar
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen sağlıklı yaşam aracı ile Sağlıklı Yaşam Merkezleri hakkında halk bilinçlendiriliyor.İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede düzenlenen...
Malatya Gerçek Haber -

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen sağlıklı yaşam aracı ile Sağlıklı Yaşam Merkezleri hakkında halk bilinçlendiriliyor.İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede düzenlenen tanıtımda İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Dr. Alican Özoğul, Hemşire Şerife Coşar ve Çevre Sağlığı Teknisyeni Ali Karadana tarafından ilçede faaliyet gösteren kanserde erken teşhis ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri hakkında bilgiler verildi. Cuma günü mesai bitimine kadar ilçede faaliyet gösterecek olan araç, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu kamp alanında da faaliyetlerde bulunulacak ve diş sağlığı taraması yapılacak.

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