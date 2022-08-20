Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından 'Vefa Etkinlikleri' kapsamında Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına ''Basketbol Turnuvası'' Düzenledi.

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  • 20.08.2022 12:05
  • Güncelleme: 20.08.2022 12:05
Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya Gençlik Federasyonu olarak "Vefa Etkinlikleri" kapsamında Malatya’ya yaptıkları hizmetlerden dolayı Yargıtay ve YSK Üyesi Sayın Orhan Usta beyefendiye müteşekkiriz. Hemşehrimiz Sayın Orhan Usta beyefendiyi anmak, hatırlamak amacıyla yapılan bu etkinliğe katılan gençlerde hem spor yapmalarını sağlamak hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Malatya Gençlik Federasyonu olarak böyle farklı etkinliklerle Malatya halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olan kıymetli hizmet insanlarını unutmadığımızı ve onlara her zaman minnettar olduğumuzu göstermek.  Kıymetli hizmet insanlarını anmak, hatırlamak ve onura etmek için etkinliklerimiz sürecektir.

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından Yargıtay ve YSK Üyesi Sayın Orhan Usta Adına "Vefa Etkinlikleri" kapsamında  ‘’Basketbol Turnuvası’’ Malatya millet bahçesi basketbol sahasında gerçekleşti.

Yargıtay ve YSK Üyesi Sayın Orhan Usta Adına düzenlenen "Vefa Etkinlikleri" kapsamında ‘’Basketbol Turnuvası’’  sonucunda katılımcılara madalya taktim edildi.

Katılım sağlayan Gençler ise böyle anlamlı etkinliklerden dolayı Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ beye teşekkür ettiler ve sürekli böyle etkinliklerin olması yönünde taleplerde bulundular.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ beyefendi katılımcılar ile fotoğraf çekti ve hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. "Vefa Etkinlikleri" kapsamında ‘’Basketbol Turnuvası’’  son buldu.

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Hasan Yağmur
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