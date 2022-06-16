Yangın Söndürme Sistemleri ile Bulunulan Alanı Koruyun

Yangın, olması istenmeyen ancak en ufak hatayı dahi affetmeyen oldukça ciddi durumlardan biri. Yangının ortaya çıkması anında temel amaç yangının hızlı şekilde bastırılarak meydana gelebilecek hasarın azaltılmasıdır. Deka Mühendislik Yangın Söndürme Sistemleri arasından yapılacak doğru seçim ile beraber ise olası bir yangın durumunda kısa sürede etkili sonuçların alınması sağlanır.

Ev ya da iş yeri fark etmez, yapılarda ortaya çıkan yangınlarda eş zamanlı şekilde yangına müdahale edilmesi oldukça önemlidir. Yangının hızlı ve sorunsuz şekilde söndürülmesi, doğru şekilde seçilecek olan yangın söndürme sistemleri ile mümkündür. Bu sistemler, yapılara kalıcı olarak yerleştirilmekte olup yangının ortaya çıkması anında hızlıca bastırılmasını sağlayan oldukça gelişmiş güvenlik ekipmanları olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerin ekipmanları, kullanılan çeşidine göre farklılık gösteriyor olsa da temel amaçları aynıdır. Kimileri tüm yangın sistemlerinin aynı olduğunu düşünse de her biri kullanılacağı alana göre yangını hızlıca söndürürken en az hasarın verilmesini hedeflemektedir. Bu aşamada doğru sistemin seçimi ile alakalı aklında soru işaretleri oluşanlar, Deka Mühendislik Yangın Söndürme Sistemleri bünyesindeki uzmanlar ile iletişime geçilmesi sonrasında yapının detaylıca incelenmesi ile beraber en uygun yangın söndürme sisteminin hangisi olduğu belirlenerek gerekli ekipmanların doğru yerlere yerleştirilmesi sağlanacaktır.

Sprinkler Yangın Söndürme Sistemi

Konu yangın söndürme sistemleri olduğu zaman pek çok kişinin aklına öncelikli olarak gelen sprinkler sistemi olması şaşırtıcı değil. Bu sistem, içerisinde yer alan suyu yangının ortaya çıktığı bölgeye püskürterek yangının söndürülmesini sağlar. Bu sistem, yangının baskılanması ve kontrol altında tutulması konusunda oldukça başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yağmurlama ya da sulu söndürme sistemleri olarak adlandırılmalarının sebebi ise söndürme maddesi olarak su kullanılmasıdır. Sprinkler yangın söndürme sistemi ana bileşenleri pompalar, boru hatları, fıskiye başlıkları ve su deposu ya da şehir şebekesinden gelen su kaynağıdır. En temel yangın söndürme sistemi olmasının yanı sıra sprinkler sistemi kimi durumlarda diğer sistemlere nazaran daha az maliyetlidir. İnsanların bulundukları yerlerde sorunsuzca kullanılabilir olup temiz ve çevre dostu sistemler olarak da bilinmektedir.

Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

Her geçen gün gelişen teknoloji ile beraber pek çok konuda olduğu gibi yangın söndürme sistemleri konusunda da ciddi anlamda değişimler ortaya çıkmaya başladı. Gazlı yangın söndürme sistemleri özellikle de son dönemlerde ön plana çıkan sistemlerden biri olarak biliniyor. FM 200 yangın söndürme sistemi ise bu aşamada ilk olarak akla gelen modellerden bir tanesi oluyor. İnsan sağlığına zararı bulunan halon gazının yerine herhangi bir riskin bulunmadığı gazların kullanılmasından dolayı gönül rahatlığı ile tercih edilebilirler. Gazlı yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM 200 gazlı söndürme sistemi, olası bir yangına müdahale etmesi sonrasında etrafta herhangi bir toksik bırakmamakta ve elektriğin iletilmemesini de iletilmemesini sağlamaktadır. Bu özellikleri sayesinde özellikle de hassas materyallerin bulunduğu yerlerde sorunsuzca kullanılabilir.

Diğer bir sistem olan Novec 1230 yangın söndürme sistemi ise ortamdaki ısıyı absorbe ederek yangına müdahale ederek bulunan yerdeki oksijen miktarını etkilemeden yangının kontrol altına alınmasını sağlar.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların bulunduğu yerler başta olmak üzere tersaneler, uçak hangarları, boyahaneler, ham petrol tesisleri gibi yerlerde tercih edilen köpüklü yangın söndürme sistemleri; su ile söndürülmesi oldukça uzun sürecek ve söndürülmesi çok zor olacak yerlerde zararın en kısa sürede ortadan kaldırılması için tercih edilir.