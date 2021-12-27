Yabancıların Türkiye'den Gayrimenkul Almasının Avantajları

Türkiye’nin sahip olduğu kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra jeopolitik konumu, gelişmiş ulaşımı, yaz kış turizm olanakları ve yabancıların ilgisini çeker. Gelişmekte olan ülkeler arasında vaat eden ülke konumunda olur yatırımcılarına her zaman kazanç getirir.

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Almak

Türkiye’den her yıl binlerce yabancı ev satın alarak yatırım yapar. Konum olarak köprü görevinde olan ülkeye turist olarak bir kere gelen yakın zamanda yeniden ziyaret ederek en sevdiği ülkeler arasına Türkiye’yi de alır. Türkiye’ye yurt dışından gelmek oldukça kolaydır.

Genellikle tek bir uçuşla ülke sınırlarına girebilirsiniz. Birçok olumlu etken yabancıların Türkiye’den gayrimenkul almasını sağlar. Türkiye’de konut sahibi olurken en iyi projelerle en kazançlı yatırımı yapmak isterseniz Property TR firmasını tercih ederek en karlı yatırıma en kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul Yatırımı İle Vatandaşlık Kazanmak

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapma nedenlerinin başında oturum izni almak gelir. Oturum ile almak için yasalarla belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Propertytr.com adresini ziyaret ederek yatırım yapmak istediğiniz şehre göre en avantajlı projeleri görüntüleyebilirsiniz.

Türkiye’de vatandaşlık izni almak için yatırımın bedelinin alt limiti 250 bin dolardır. En az 250 bin dolarlık bir konut satın alarak Türk vatandaşlığına başvurunu hakkını kazanırsınız. Bu ev üç yıl süre ile satılamaz. Yatırım yaparken karlı bir projede daire satın alarak para kazancı sağlarken Türk vatandaşlığı kazanma şansına da erişebilir. Property TR size en iyi yatırım konutunu bulurken vatandaşlık işlemleriniz içinde destek verir.

Yabancıların Oturum İzni Alması

Türkiye’de yabancıların oturum izni alabilmesi için en az bir gayrimenkul yatırımı yapması zorunludur. En fazla iki yıl olarak verilen oturum izni gerekli şartlar yerine getirildiğinde 5 yıl sonrasında Türk vatandaşı olma hakkını kazanır . Oturum izni sadece gayrimenkulü alan kişiye değil tüm ailesine verilir. Birinci derece yakınları, kişinin eşi, 18 yaş altındaki çocukları ve varsa bakmakla yükümlü olduğu kişiler de oturum izni alabilir.

Oturum izni olan yabancı uyruklu çocuklar Türk okullarından eğitim alabilir . Oturum izni ile çalışma izni de verilir ve tüm iş alanlarında sorunsuz bir şekilde iş bularak geçimlerini bu ülkeden sağlayabilirsiniz. Gayrimenkul satın alınarak alınan oturum izinlerinde kişileri sosyal güvenlik hakları ülke tarafından sağlanırken motorlu araç kullanmak için ehliyet alabilir ve araba dahi satın alabilir.

Türkiye’de Avantajlı Gayrimenkul Fiyatları

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’den gayrimenkul alarak yatırım yapmak istemelerinin bir diğer nedeni ise fiyatlarıdır. Türkiye’de son yıllarda döviz kuru çok hareketlidir. Türk parası kullanılan ülkede döviz paranın en az 10 katıdır. Günlük değişebilmekle birlikte 1 Türk lirası 10 dolara tekabül ettiğinde Türkiye’deki gayrimenkul fiyatları yurt dışına göre çok daha makuldür.

Döviz kurunun yükselmesi ile yabancıların ülkede konut sahibi olma arzusu arttı. Türkiye’de ev fiyatları hiçbir zaman alıcısına zarar ettirmez. Ev fiyatları her zaman yükselir. Yabancı uyruklu vatandaşlar bütçesine göre konut aldıktan sonra dilediği zaman bu konutu satarak maddi kazanç elde edebilir. Property TR firması yabancı uyruklu kişilere sadece yatırım amaçlı ev alımı yaparken değil aldığı evi satarken de destek verir. Eviniz bir yandan değerlenirken diğer yandan kiraya vererek yatırım gelirinizi arttırabilirsiniz. Alanında oldukça itibarlı olan firma yerel bağlantılarını kullanarak her bütçeye göre bir konut mutlaka bulurken hayallerinizde ki en kazançlı yatırım fırsatlarını da müşterilerine sunar. Yatırımınızı property TR aracılığıyla yaparak Türkiye’den konut sahibi olarak birçok avantaja sahip olabilirsiniz.