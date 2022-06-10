Vizyona Yeni Giren Macera Filmleri

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  • 10.06.2022 23:55
  • Güncelleme: 10.06.2022 23:55
Vizyona Yeni Giren Macera Filmleri
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Sinema sektörünün teknolojiye bağlı olarak gelişmeler gösterdiği şu günlerde macera filmleri ile sıkça karşılaşmaktayız. Macera tehlikeli iş, risk anlamlarına gelebilmektedir. Macera filmleri serüvenler bütününden oluşabilmektedir. Macera filmlerinde karakterlerin başından geçen önemli olayların heyecanın doruklarında yaşanması anlatılmaktadır. Filmin konuları çeşitlilik gösterse de izleyiciye kendisini karakterin yerine koyma olgusunu benimsetebilmektedir. Genellikle filmde oyuncu ya da o karakter başına gelen kötü olaylardan kurtulma ve sorunu çözme eğilimi göstermektedir. Kahramanca davranışların baş gösterdiği yeni macera filmlerinde tehlike boyutu olan olaylarda izlenmektedir. Dünyada en çok izlenen film kategorisi arasında macera filmlerini bulabilmekteyiz.  

En Sevilen Macera Filmleri 

Sinemaseverlerin en çok tercih ettikleri macera filmleri ya da macera film serileri konu bazlı olarak sürekli yenilenmektedir. İnsani içgüdü olarak tehlikeden kaçma kurtulma veya cesaret göstergesi herkeste farklı olaylar esnasında meydana gelmektedir. Küresel açıdan en çok izlenen ve seri haline gelmiş bir dizi filmden bahsedebiliriz. En sevilen macera filmlerine örnek verirken bazı oyuncuların sürekli ve daha çok ön plana çıktığına şahit olmaktayız. Bu filmlere örnek verecek olursak Cehennem Melekleri IMDb 6.5, The Kingsman IMDb 7.7, Mad Max IMDb 8.1 birçok izleyici tarafından beğenilerek izlenilen ve sevilen filmler arasında yer almaktadır. Tabii bu kategori çok geniş bir nokta da ele aldığı için izleyicinin zevkine göre yüzlerce film örnek gösterilebilmektedir. 

Hasan Yağmur
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