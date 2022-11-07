Vinç Çeşitleri Nelerdir? Neye Göre Tercih Edilir?

Bir şantiyede yürüdüğünüz zaman, tüm farklı türde ağır ekipman ve makinelerin kullanıldığını görebilirsiniz. Çoğu zaman, ilk gördüğünüz şey, bomu veya direği havada yük taşıyan veya kaldıran bir vinç olabilir.

Statik Vinçler ve Mobil Vinçler

İki ana vinç kategorisi bulunur: statik vinçler ve mobil vinçler. Statik vinç, sabit bir yol boyunca yükleri kaldıran ve hareket ettiren, zemine veya binaya sabitlenmiş kalıcı/yarı kalıcı bir yapıdır. Bir mobil vinç, basamaklara veya tekerleklere monte edilir ve iş sahasından diğer iş sahasına taşınabilir.

Mobil vinçler, statik bir vinçlerde olduğu gibi sabit bir yolla sınırlı değildir. Bazı mobil vinçler, kelimenin tam anlamıyla bir yükü aldıkları ve basamakları veya tekerlekleri aracılığıyla farklı bir yere taşıdıkları bir “al ve taşı” işlevine sahiptir.

Statik Vinç Çeşitleri

Statik vinç, sabit bir yolla sınırlandırılmış, zemine veya binaya sabitlenmiş kalıcı/yarı kalıcı bir yapıdır. Çeşitleri şu şekildedir:

● Gezer Vinçler

● Kule Vinçler

● Çekiç Kule Vinç

● Luffing Kule Vinçleri

● Kendinden Kurulan Kule Vinçler

Mobil Vinç Çeşitleri

Mobil vinçler, basamaklar veya lastikler aracılığıyla hareket eden bir kamyona veya başka bir mobil yapıya monte edilmiş, genellikle kafes veya teleskopik bom olarak adlandırılan, uzatılmış bir bomdan oluşur. Bom 360 dereceye kadar dönebilir ve vincin tipine ve boyutuna bağlı olarak değişen uzunluklarda uzayabilir. Bu tip vinçler sabit bir yol ile sınırlı değildir ve bir inşaat sahasında ve/veya sahalar arasında hareket edebilir. Çeşitleri şu şekildedir:

● Paletli Vinçler

● Engebeli Arazi Vinçleri

● Arazi Tipi Vinçler

● Kamyon Vinçleri

● Taşıma Güverte Vinçleri