Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi

Isparta Valiliği görevine atanan Malatya Valisi Aydın Baruş, 'Kayısı diyarından gül diyarına gidiyorum dedi.

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  • 12.05.2022 15:35
  • Güncelleme: 12.05.2022 18:04
Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Isparta Valiliği görevine atanan Vali Aydın Baruş, Malatya’dan huzurlu ayrıldığını belirterek, "Yaklaşık 3, 5 yıldır büyük bir onur ve şeref ile görev yaptığım Malatya ilinde yeni Türkiye’nin çok değerli bir ili olan Isparta’ ya vali olarak atandım. Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile inşallah bundan sonra Isparta’daki vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Malatya’da görev süresince hem deprem hem de pandemi ile mücadele ettiklerini ifade eden Baruş, “Malatya’da 3,5 yılımız geçti. Bu zamanlar çoğu sıkıntılı zamanlardı. Çünkü hem deprem hem pandemi de Malatya ile birlikte mücadele ettik. Ben Malatya insanında razıyım. Malatya’yı çok sevdim. Her zaman Malatya’nın bir hemşerisi olarak kalacağım” dedi. Baruş, “Malatya’ya ataması yapılan Batman valimizin de inşallah Malatya’ya en iyi şekilde hizmet edeceğine, bıraktığımız yerde Malatya’nın ileriye gitmesi Malatya’nın kamu hizmetlerinde özel sektör hizmetlerinde daha iyi hizmet alması için elinde gelini en iyisini yapacağına yürekte inanıyorum. Bu bir nöbet değişimidir. Ülkemizin dört bir yanında görev yapmak bizim için bir onur. Valilik görevi zaten önemli bir görev. Onun için görev yaptığımız illerde insanımızla bütünleşerek birlik olarak kol kola vererek bu kalkınma mücadelesini vermemiz gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalıştık” diye konuştu.

Malatya’dan ayrılacağı için karmaşık duygular içinde olduğunu, kayısı diyarından gül diyarına gittiğini dile getiren Baruş, ’’Malatya’da bulunduğumuz süre içerisinde elimizde geldiğince çaba gösterdik. Bu süreçte kalbini veya gönlünü incittiğimiz insanlarımız olabilir. Ben kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Karmaşık duygular içindeyim. Çünkü bu kadar güzel bir ilin, bu kadar değerli bir ili bırakmanın burukluğu içerisindeyim. Diğer tarafta ise yeni bir görevin yeni bir ilde göreve başlamanın heyecanın içerisindeyim. Kayısı diyarından gül diyarına gidiyorum’’ şeklinde konuştu.

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Hasan Yağmur
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