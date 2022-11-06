Usta Şagirt Kümbeti restorasyon çalışmalarına muhtarlardan teşekkür

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen, Usta Şagirt Kümbeti’ndeki çalışmaların tamamlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Battalgazi İlçesine bağlı mahalle muhtarları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, Selçuklu dönemine ait Usta Şagirt Kümbeti‘ni günümüzdeki duruma göre yorumlayarak, usta-çırak noktasındaki öneme değindi. Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Şener, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan öyle bir zamanda Usta Şagirt Kümbeti’ni ayağa kaldırarak, halkımıza empoze etti ki vatandaşımız ustanın, çırağın ne olduğunu anlamaları için çok iyi bir zamanlama ile kümbet ayağa kaldırıldı. Başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Karahan Mahalle Muhtarı Remzi Ongen ise, Usta Şagirt Kümbeti’nin yıllardır atıl durumda olduğunu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sayesinde ayağa kaldırıldığını söyledi. Ongen, “Sağolsun Selahattin Gürkan Başkanım diğer tarihi eserleri ayağa kaldırdığı gibi Usta Şagirt Kümbeti’ni de ayağa kaldırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın, “Usta Şagirt Kümbeti yıllar sonra Selahattin Başkanımızın girişimleriyle ayağa kalktı. Etrafında çevre düzenlemeleri yapıldı. Eskimalatya’mıza tarihi bir değer kazandırdı. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkürler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Ağılyazı Mahalle Muhtarı Yaşar Adak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Battalgazi’ye çok büyük katkıları olduğunu belirterek, “Usta Şagirt Kümbeti’nin ayağa kaldırılması da Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın eseridir. Burası harabe şeklindeydi. Bunun gibi birçok eseri Sayın Selahattin Gürkan ayağa kaldırdı. Emeğine sağlık diyor, teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Toptaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Pekşen ise Usta Şagirt Kümbeti’nin ayağa kaldırılmasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Karabağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Balta da Eskimalatya bölgesinde tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın emeğinin çok olduğunu vurgulayarak, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Usta Şagirt Kümbeti’nin şehrimize, kültür varlıklarına ve vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Burası Selçuklu döneminde çok hareketli bir ticari alan. Yandaki yol Attarlar yolu diye isimlendirilen bir yol. Attarlar çarşısının olduğu bir yol. Burada bulunan kümbet de usta tarafından yapılan bir kümbettir. Bizim çocukluk dönemimizde kümbetin duvarlarının bir kısmı vardı. Daha sonra o duvarlarında yok olduğunu gördük. Hemen buranın temel kazılarını başlattık. İlgili koruma kurulu onayından sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak, Kültür Varlıkları Fonu’ndan restorasyon işlemleri gerçekleştirildi. Çevre düzenlemeleri yapıldı ve hemen arakasında bulunan tarihi mezarlar var. Bu mezar kalıntıları da uygun bir kazı ekibiyle de kazılarak müzeye çıkarılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kümbetin de şehrimize, kültür varlıklarımıza ve insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.