Üniversite Topluluklarımızın Projelerine Destek Vereceğiz

‘Söz Meclisten İçeri’ Üniversite Toplulukları Destekleme Programını açılış programına; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Recep Bentli, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Üniversite Topluluklarının Başkanları, Danışman Öğretmenler, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitelerindeki Üniversite Toplulukları tarafından hazırlanacak projelerin desteklenmesini hedefleyen ‘Üniversite Toplulukları Destekleme Programı’ hakkında Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürü Eyüp Özpolat tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından, ‘Söz Meclisten İçeri’ söyleşi programı düzenlendi.

Moderatörlüğünü Dr.Öğretim Üyesi Necati Çobanoğlu’nun yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Recep Bentli ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerin sorularına yanıt verip, tecrübelerini paylaştılar.

Üniversitelerdeki toplulukların projelerine her türlü desteği vereceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitelerimizin katkılarıyla başlattığımız çalışmanın temel hedefi; Üniversite topluluklarının kurumsal kapasitelerinin artmasına katkı sunmak, daha fazla genç kitleye ulaşmalarını sağlamak, yeni toplulukların kurulmasını teşvik etmek ve aktif ve katılımcı gençlik yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Destekleme programından yararlanmak isteyen topluluklarımız başlıca; gençler arası işbirliğinin arttırılması ile gençlerin gelişimine katkıda bulunacak projelerden gönüllülük çalışmalarına, afet ve trafik bilincinin artırılmasından kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine, toplumsal dayanışmanın desteklenmesinden engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesine, eğitim, kültür, sağlık ve spordan tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, iklim değişikliğinden çevrenin korunmasına kadar farklı konu başlıklarında hazırlayacakları projelerini Yeşilyurt Kent Konseyine iletebilirler. Alanında uzman isimlerden oluşacak değerlendirme ekiplerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından desteklenmesine karar verilen projeler belirlenecek ve akabinde bizlerde gerekli destekleri sağlayacağız.” diye konuştu.

Hayalleri, hedefleri ve projeleri olan gençlerin yanında yer almaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Gençlik yatırımlarında bölgesinde öne çıkan, yatırımlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı başarı plaketiyle taçlandıran bir belediye olarak, gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve yetiştirmeleri için her türlü imkanı ve desteği sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödül, gençlere yönelik projeleri artırma noktasında bizi teşvik etti. Doğu Anadolu Bölgesindeki belediyeler arasında sadece Yeşilyurt’ta olan Kent Konseyimiz ise çok aktif ve dinamik çalışıyor, toplumun tüm kesimlerine yönelik başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Memleketimizin, kentimizin ve ilçemizin gelişimi için düşüncesi, fikri ve farklı projesi olanların bu projelerini gerçeğe dönüşmesi noktasında her türlü desteği veriyoruz. Bu desteklerimizi daha kurumsal hale getirmek, özellikle hayalleri, hedefleri ve projeleri olan gençlerimize daha fazla imkan sunmak içinde ‘Üniversite Toplulukları Destekleme Programı’ çalışmasına hız verdik. Bugüne kadar ki hizmetlerimizin yanı sıra üniversite öğrencilerine yönelik başlattığımız bu yeni program sayesinde gençlerimizin enerjisinden maksimum seviyede faydalanmaya çalışıyoruz. Gençliğin merkezi de üniversiteler olduğu için İnönü ve Turgut Özal Üniversitelerimizde projeler hazırlayan topluluklarımızla birlikte hareket edip, birlikte projeler hazırlamak için bu çalışmayı hayata geçiriyoruz. Her proje bir hayal ve fikirle başlar, sadece bir adım atmak yeterli oluyor, amacımız bu topluluklardan fikir almak ve desteklemektir. Toplumda farkındalık oluşturacak projelere her zaman kapılarımız açıktır. Proje üretme noktasında kentimizi daha dinamik hale getirmeye çalışıyoruz. Fikir ve proje gençlerimizden, destek bizden.” diye konuştu.

Üniversite Toplulukları Destekleme Programını başlatan Yeşilyurt Belediyesine ve Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay ise, “Gençlere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımızı öncelikle kutluyorum. Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa çok sayıda projeyi birlikte hayata geçirdik. Üniversite Toplulukları Destekleme Programıyla ilgili bize gelen talebe olumlu yanıt verdik. Öğrencilerimizin dersler dışında sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve sanatsal yönden kendilerini geliştirmeleri, birlikte hareket ederek ekip çalışması yapmaları çok önemlidir. Öğrencilerimizin geliştirdikleri projelere bizler destek sağlıyoruz ancak belediyemizin bu ek desteği bizler için büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin bu imkanlardan, verilen büyük desteklerden iyi şekilde yararlanmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Recep Bentli ise, Üniversitede ki toplulukların projelerine her zaman destek vereceklerini ifade ederken şunları söyledi; “ Yaklaşık 1,5 ay önce bu göreve atandım, öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz.

Üniversitemizdeki topluluklarımızda yer alan kıymetli öğrencilerimizle sık sık bir araya geleceğiz, onlara kapılarımız her zaman açıktır. Üniversite Toplulukları Destekleme Programı gibi güzel bir projeyi hayata geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, Yeşilyurt Kent Konseyimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.